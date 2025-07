Ο σεισμός των 8,8 Ρίχτερ στη Ρωσία έγινε σε ρήγμα «πολύ μεγάλης ώσης» – Το τσουνάμι φτάνει σε Γκαλαπάγκος, Νήσο του Πάσχα και Περού

Σε ένα ρήγμα «πολύ μεγάλης ώσης» σημειώθηκε ο mega σεισμός των 8,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη ρωσική Άπω Ανατολή τα ξημερώματα της Τετάρτης (30.07.2025), ο οποίος ακολουθήθηκε από τσουνάμι. Το «megathrust fault» είναι το ρήγμα όπου η πιο συμπαγής πλάκα του Ειρηνικού Ωκεανού ολισθαίνει κάτω από την πιο ελαφριά πλάκα της Βόρειας Αμερικής, δήλωσαν επιστήμονες.

Η πλάκα του Ειρηνικού είναι σε κίνηση, καθιστώντας την περιοχή της χερσονήσου Καμτσάτκα ανοικτά των ακτών της ρωσικής Άπω Ανατολής, όπου «χτύπησε» ο τρομακτικός σεισμός των 8,8 Ρίχτερ, ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοιες δονήσεις – και μεγαλύτερες δεν μπορούν να αποκλειστούν, είπαν οι ίδιοι επιστήμονες.

Με το επίκεντρό του κοντά στην πόλη Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, ήταν ο μεγαλύτερος σεισμός μετά το καταστροφικό γεγονός στο Τοχούκου το 2011, που προκάλεσε τσουνάμι και κατέστρεψε τον πυρηνικό σταθμό της Ιαπωνίας Φουκουσίμα Νταϊιτσί.

«Η σεισμική ζώνη της Καμτσάτκα είναι μία από τις πιο ενεργές ζώνες υποβύθισης γύρω από το ”Δαχτυλίδι της Φωτιάς” του Ειρηνικού, και η πλάκα του Ειρηνικού κινείται δυτικά περίπου 80 χιλιοστά τον χρόνο», δήλωσε ο Ρότζερ Μούσον, ομότιμος ερευνητής στο Βρετανικό Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.

«Τα γεγονότα υποβύθισης, κατά τα οποία μία πλάκα ωθεί κάτω από μία άλλη, είναι ικανά να προκαλέσουν πολύ ισχυρότερους σεισμούς από τα “strike slips”, όπως αυτό που έπληξε τη Μιανμάρ τον Μάρτιο, όπου οι πλάκες ακουμπούν οριζόντια η μία την άλλη σε διαφορετικές ταχύτητες.

Τα 9 Ρίχτερ του 1952

Η περιοχή της Καμτσάτκα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη και βίωσε έναν σεισμό μεγέθους 9 βαθμών τον Νοέμβριο του 1952, που κατέστρεψε την πόλη Σεβερο-Κουρλίσκ και προκάλεσε εκτεταμένες ζημίες μέχρι τη Χαβάη», δήλωσε ο Μούσον στο πρακτορείο Ρόιτερς.

Τα αβαθή γεγονότα «πολύ μεγάλης ώσης» είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν τσουνάμι επειδή συμβαίνουν στον πυθμένα της θάλασσας και μετακινούν τεράστιους όγκους νερού.

Με ένα σχετικά μικρό βάθος 20,7 χλμ., ο σημερινός σεισμός θα προκαλούσε σε κάθε περίπτωση τέτοιους κινδύνους τσουνάμι, δήλωσαν ειδικοί.

«Είναι ένας υπεράκτιος σεισμός και όταν έχουμε υπεράκτιους σεισμούς υπάρχει δυναμικό για τσουνάμι», δήλωσε ο Άνταμ Πασκάλ από το Κέντρο Σεισμολογικής Έρευνας της Αυστραλίας.

«Αν έχουμε έναν σχετικά αβαθή σεισμό είναι πιο πιθανό να διαρρήξει την επιφάνεια του βυθού του ωκεανού», είπε μιλώντας στο Reuters.

Τσουνάμι μέχρι τη Χαβάη

Κύματα τσουνάμι περίπου 1,7 μέτρο έφθασαν μέχρι τη Χαβάη, πιο ψηλά απ’ ό,τι αναμενόταν αρχικά, όμως οι επιστήμονες προειδοποίησαν ότι τέτοια κύματα δεν χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλα για να προκαλέσουν ζημιές στις σχετικά χαμηλές ακτογραμμές νησιωτικών κρατών του Ειρηνικού.

Ο σημερινός σεισμός προκάλεσε ήδη τουλάχιστον δέκα μετασεισμούς μεγέθους άνω των 5 βαθμών οι οποίοι θα μπορούσαν να συνεχιστούν για μήνες, είπε η Κάρολαϊν Όρτσιστον, διευθύντρια του Κέντρου Βιωσιμότητας στο Πανεπιστήμιο Οτάγκο στη Νέα Ζηλανδία.

«Αυτό δείχνει πως σεισμοί μεγάλου μεγέθους προκαλούν μετασεισμικές ακολουθίες που αρχίζουν αμέσως, και ορισμένες από αυτές μπορούν να είναι από μόνες τους καταστροφικές», είπε.

Ο σεισμός των 8,8 Ρίχτερ σημειώθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τον σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών στην ίδια περιοχή, ο οποίος έχει τώρα ταυτοποιηθεί ως «προσεισμός».

«Οι σεισμοί είναι από τη φύση τους απρόβλεπτοι», δήλωσε ο Πασκάλ. «Δεν υπάρχουν προαγγελίες που να είναι επιστημονικά συνεπείς σε σεισμικές ακολουθίες. Πριν από σήμερα το πρωί, εκείνοι ήταν οι κύριοι σεισμοί».

Δεν αποκλείεται μεγαλύτερος σεισμός

Μεγαλύτεροι μετασεισμοί δεν μπορούν να αποκλειστούν εντελώς, πρόσθεσε, όμως το μέγεθος και η συχνότητά τους τείνουν κανονικά να μειώνονται με την πάροδο του χρόνου.

«Μπορούμε να περιμένουμε ότι μεγάλοι μετασεισμοί θα συνεχιστούν για κάποιο χρόνο, όμως η συχνότητα μεγάλων, καταστροφικών γεγονότων θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου», είπε.

«Υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα ενός μεγαλύτερου γεγονότος αλλά αυτό το μεγαλύτερο γεγονός συμβαίνει συνήθως λίγο μετά, μέσα σε μερικές ημέρες ή εβδομάδες».

Χιλή – Ισημερινός – Περού

Οι αρχές της Χιλής και του Ισημερινού προχώρησαν σε εκκενώσεις στα νησιά τους στον Ειρηνικό, μετά τα 8,8 Ρίχτερ που προκάλεσαν τσουνάμι σε μία τεράστια έκταση.

Κάτοικοι και τουρίστες στη Νήσο του Πάσχα, που απέχει περίπου 3.700 χιλιόμετρα από τα δυτικά παράλια της Νότιας Αμερικής, κατέφυγαν σε μία εκκλησία, σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Την ίδια ώρα ξεκινούσαν εκκενώσεις και κατά μήκος των ακτών των χωρών αυτών στον Ειρηνικό.

Στα νησιά Γκαλαπάγκος του Ισημερινού, που απέχουν 970 χλμ. από την ηπειρωτική χώρα, η κυβέρνηση διέταξε όσους κατοικούν σε παράκτιες περιοχές να μετακινηθούν στις «ασφαλείς ζώνες» που έφτιαξε η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

Το Περού από την πλευρά του έκλεισε τα 65 από τα 121 λιμάνια του στον Ειρηνικό, εν αναμονή του τσουνάμι. Οι αρχές συνέστησαν να διακοπεί κάθε δραστηριότητα – εμπορική ή αλιευτική – στα λιμάνια αυτά και κάλεσαν τους κατοίκους να μην πλησιάζουν στον ωκεανό.

Τα πρώτα κύματα αναμένονταν στο λιμάνι Λα Κρους, στα σύνορα με τον Ισημερινό, γύρω στις 10.10 τοπική ώρα (18.10 ώρα Ελλάδας). Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Γεωφυσικής του Περού (IGP), Ερνάντον Ταβέρα εκτίμησε ότι τα κύματα δεν θα ξεπεράσουν σε ύψος τα 3 μέτρα.

Άρθηκαν οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε Αλάσκα, Βρετανική Κολομβία και Αμερικανική Σαμόα

Οι αμερικανικές αρχές ήραν τις προειδοποιήσεις για τσουνάμι για τις παράκτιες περιοχές της νότιας Αλάσκας, της χερσονήσου της Αλάσκας και των Αλεούτιων Νήσων, από τον κόλπο Τσίγκνικ μέχρι το πέρασμα Σαμάλγκα, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι (NTWC).

Ακυρώθηκαν επίσης οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι στη Βρετανική Κολομβία και την Αμερικανική Σαμόα, που είχαν εκδοθεί μετά τον ισχυρό σεισμό των 8,8 βαθμών που σημειώθηκε στα ανοιχτά της χερσονήσου Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Λήξη συναγερμού για τα Νησιά Μαρκέσας στη Γαλλική Πολυνησία

Οι αρχές της Γαλλικής Πολυνησίας ήραν την προειδοποίηση για τσουνάμι στα Νησιά Μαρκέσας, λέγοντας ότι οι κάτοικοι που είχαν εκκενώσει τις παράκτιες περιοχές μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αλλά θα πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή.

Τα παλιρροϊκά κύματα που έφτασαν στο αρχιπέλαγος μετά τον σεισμό των 8,8 Ρίχτερ ήταν πολύ μικρότερα απ’ όσο φοβούνταν αρχικά οι τοπικές αρχές. Η Ύπατη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στη Γαλλική Πολυνησία ανέφερε ότι τα κύματα έφτασαν το 1,5 μέτρο, πολύ κάτω από την πρόβλεψη των 4 μέτρων.

Μικρότερα παλιρροϊκά κύματα αναμένονται και τις επόμενες ώρες.

Αρκετές ώρες πριν φτάσουν τα πρώτα κύματα, οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να καταφύγουν σε «ασφαλείς ζώνες» με μεγάλο υψόμετρο ή στην ενδοχώρα των νησιών και να μείνουν εκεί μέχρι να αρθεί ο συναγερμός.

Το Νούκου Χίβα είναι το μεγαλύτερο από τα νησιά Μαρκέσας και απέχει 1.400 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ταϊτής, που αποτελεί επίσης τμήμα της Γαλλικής Πολυνησίας.

Στα άλλα νησιά τα κύματα δεν αναμένεται να ξεπεράσουν σε ύψος τα 30 εκατοστά και δεν χρειάστηκε να εκκενωθούν περιοχές. Πάντως, ζητήθηκε από τους κατοίκους να μην πλησιάζουν στις ακτές και στις εκβολές ποταμών.

Τα Νησιά Μαρκέσας είναι μια από τις πιο απομονωμένες περιοχές του κόσμου. Ο πληθυσμός τους ανέρχεται στις 9.500, σύμφωνα με την απογραφή του 2022. Τα πέντε αρχιπελάγη της Γαλλικής Πολυνησίας αποτελούνται από 118 νησιά, η συνολική επιφάνεια των οποίων δεν ξεπερνά τα 4.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα.