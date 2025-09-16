Ο στρατός του Ισραήλ ξεκίνησε την χερσαία επιχείρηση στη Γάζα: Αλλεπάλληλοι οι βομβαρδισμοί στην περιοχή

Η χερσαία επιχείρηση του στρατού του Ισραήλ στη Γάζα ξεκίνησε τη Δευτέρα (16.09.2025) αναφέρει ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η Jerusalem Post μεταδίδει πως τα άρματα μάχης των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ έχουν μπει στην καρδιά της Γάζας αφού πρώτα βομβάρδισαν αρκετές φορές στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και το τελευταίο διάστημα τα πλήγματα κατά της Γάζας αυξάνονταν, ο ισραηλινός στρατός δεν είχε στείλει χερσαίες δυνάμεις στη βόρεια πόλη στην οποία εκτιμάται ότι έχουν βρει καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Μέχρι στιγμής 300.000 Παλαιστίνιοι υπολογίζεται πως έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα τις τελευταίες εβδομάδες και έχουν μετακινηθεί σε περιοχές που θεωρούνται πως είναι ασφαλέστερες.

Σφοδροί βομβαρδισμοί μετά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ

Κάτοικοι της Γάζας καταγγέλλουν σφοδρούς και συνεχείς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, ερικές ώρες μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στην Ιερουσαλήμ που έκανε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για να εκφράσει την «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γίνονται μαζικοί κι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας κι ο κίνδυνος δεν σταματά να αυξάνεται», είπε στο AFP ο Άχμεντ Γαζάλ, κάτοικος της μεγαλύτερης πόλης του θυλάκου.

Ο 25χρονος μίλησε για «έκρηξη που έσεισε τη γη στη συνοικία» όπου ζει λίγο μετά τις 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

«Έτρεξα στον δρόμο, στο σημείο που βομβαρδίστηκε», όπου «τρία διαμερίσματα» πολυκατοικίας «ισοπεδώθηκαν εντελώς» και «υπήρχαν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, ακούγονταν οι κραυγές τους», περιέγραψε.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ τόνισε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι βομβαρδισμοί (συνεχίζονται) εντατικά σε όλη την πόλη» της Γάζας και «οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών (συνεχίζουν) να αυξάνονται».

Κατήγγειλε «μεγάλη σφαγή», κάνοντας λόγο για «νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Ας Σάουα στην πόλη της Γάζας».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται σήμερα στη Ντόχα, αφού υποσχέθηκε χθες στο Ισραήλ «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ στις επιχειρήσεις του για να εξαλείψει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.