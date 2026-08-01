Ο Τραμπ απειλεί ξανά με «πολύ δυνατά πλήγματα» στο Ιράν: ΗΠΑ και Ισραήλ σχεδιάζουν χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές

Για ακόμη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Παρασκευή (31.07.2026) το Ιράν με «πολύ δυνατά πλήγματα», τη στιγμή που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκινούν νέα σειρά μαζικών βομβαρδισμών, βάζοντας στόχο ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά και, κάποια στιγμή θα πουν “δεν μπορούμε άλλο”», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου του στην προεδρική εξοχική κατοικία στο Καμπ Ντέιβιντ. Μετά από 5 μήνες από το ξέσπασμα του πολέμου που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ, τα πλήγματα συνεχίζονται και από τις δύο πλευρές παρά το «μνημόνιο κατανόησης» που υπογράφηκε νωρίτερα για την κατάπαυση του πυρός.

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Η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να γίνουν νέοι βομβαρδισμοί που θα αναγκάσουν την Τεχεράνη να συνθηκολογήσει. Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, ανέφεραν πως το νέο κύμα θα ξεκινήσει μέσα στο σαββατοκύριακο.

Ο στρατός του Ιράν στοχοποίησε την Τετάρτη αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, ενώ έγιναν αμερικανοσαουδαραβικοί βομβαρδισμοί στο Ιράκ, εναντίον ιρακινών ένοπλων παρατάξεων τασσόμενων υπέρ της Τεχεράνης, ενώ ανακοινώθηκε επίσης κύμα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν.

Το Πακιστάν, που μεσολαβεί, διαβεβαίωσε την Πέμπτη πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει ολοένα περισσότερο εκνευρισμένος με την έλλειψη προόδου στο πεδίο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

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Το CBS News μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σχεδιάζουν βομβαρδισμούς εναντίον ενεργειακών υποδομών στο Ιράν, πιθανόν μέσα στο σαββατοκύριακο, ότι συζητείται η ολοκλήρωσή τους προτού ανοίξουν οι αγορές μεθαύριο Δευτέρα και μια από τις προτάσεις που εξετάζονται είναι να κοπεί το ρεύμα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. Στο στόχαστρο θα έμπαιναν διυλιστήρια πετρελαίου και ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια, εξήγησε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως δεν έχει διατάξει ακόμη να προχωρήσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, κατά τις πηγές του δικτύου.

Η επιχείρηση θα σηματοδοτούσε την επανένταξη του Ισραήλ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά την κατάρρευση της κατάπαυσης του πυρός τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με το δίκτυο, ορισμένοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις για το σχέδιο αυτό στο υπουργικό συμβούλιο χθες.

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα στα ανοικτά του Ομάν

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα σε απόσταση περίπου 11 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της Λίμα του Ομάν, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο και το πλοίο να μείνει ακυβέρνητο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (UKMTO).

Η UKMTO τόνισε ότι «δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή για επιπτώσεις στο περιβάλλον» από το περιστατικό.

Η Λίμα βρίσκεται στην Χερσόνησο Μουσαντάμ του Ομάν, στην είσοδο του Στενού του Ορμούζ.

Η Ανσαραλά της Υεμένης διαψεύδει την επιβολή τελών στα πλοία που διασχίζουν τη νότια Ερυθρά Θάλασσα

Υπηρεσία συντονισμού ναυτιλίας της κυβέρνησης του σιιτικού κινήματος Ανσαραλά της Υεμένης -πιο γνωστού στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι- διέψευσε σήμερα πως σχεδιάζει την επιβολή τελών στα πλοία που διασχίζουν το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, τονίζοντας πως δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση και ότι η διέλευση από το πέρασμα αυτό στρατηγικής σημασίας παραμένει δωρεάν.

Η ανακοίνωση ακολουθεί τη μετάδοση ρεπορτάζ του Reuters την Τετάρτη το οποίο ανέφερε, επικαλούμενο πηγές του στην περιοχή, ότι το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, σκοπεύει να προχωρήσει στην επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, μια εβδομάδα αφού ανακοίνωσε την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία.

Οι πηγές του Reuters ανέφεραν πως οι Χούθι συζήτησαν το σχέδιο με αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας κατά διάρκεια επίσκεψης αντιπροσωπείας τους στην Τεχεράνη τον Ιούλιο, τονίζοντας πως δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα.

Το Συντονιστικό Κέντρο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Χούθι ανέφερε πως οι υπηρεσίες που παρέχονται σε πλοία που περνούν από τον τομέα είναι «εθελοντική και δωρεάν», τονίζοντας «κατηγορηματικά» πως «οποιοσδήποτε ζητήσει την καταβολή χρημάτων για τη διέλευση από το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη Δημοκρατία της Υεμένης ούτε το Κέντρο» και καλώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να «μην κάνουν πληρωμές» και να «μην δίνουν πληροφορίες» σε παράγοντες που δρουν «χωρίς εξουσιοδότηση» των αρχών της Ανσαραλά.