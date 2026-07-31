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Αθηνά Ωνάση: Δικαστική διαμάχη με τον Γιαν Τοπς, τον κατηγορεί για αδιαφάνεια και σπατάλες

Η αγωγή κατατέθηκε μέσω της Corvallis SA, της εταιρείας χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιεί η Αθηνά Ωνάση για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των επενδύσεών της
Η Αθηνά Ωνάση
Η Αθηνά Ωνάση στο Παρίσι / Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images
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H Aθηνά Ωνάση αποφάσισε να κυνηγήσει νομικά την εταιρεία «Tops» του Ολλανδού επιχειρηματία ιππασίας Γιαν Τοπς, που υπήρξε για πολλά χρόνια στενός φίλος, μέντορας και έμπιστος συνεργάτης της στην ιππασία. Η δικαστική διαμάχη που ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή (31.07.2026) αφορά μια επένδυση της Αθηνάς Ωνάση ύψους 68 εκατομμυρίων δολαρίων στο Global Champions Tour και στο Global Champions League δυο κορυφαίες παγκόσμιες διοργανώσεις στον χώρο της ιππασίας.

Με τη φράση «είστε εγκλωβισμένοι σε έναν γάμο, και ωστόσο δεν έχετε επιλέξει το διαζύγιο» ενός μέλους του Επιμελητηρίου Επιχειρήσεων του εμπορικού δικαστηρίου του Άμστερνταμ μετά από την ακροαματική διαδικασία, διάρκειας δυο ωρών, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της δικαστικής διαμάχης μεταξύ της Αθηνάς Ωνάση και του Γιάν Τοπς.

Η εκδίκαση της υπόθεσης, πέραν της ακροαματικής διαδικασίας, αναβλήθηκε για τρεις εβδομάδες. Εάν μέχρι τότε τα δυο μέρη δεν καταλήξουν σε συμβιβασμό, τότε ο δικαστής θα εξετάσει το αίτημα για την εξέταση μαρτύρων.
Όπως μάλιστα διέρρευσε στον ολλανδικό τύπο, ο δικαστής της υπόθεσης διαβλέπει πως τα δυο μέρη θα καταφέρουν τελικά να λύσουν τις διαφορές τους πριν την εκδίκαση της υπόθεσης.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, προέτρεψε τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές να εξετάσουν το ενδεχόμενο διαμεσολάβησης, ώστε να διασώσουν την επιχειρηματική τους συνεργασία.

Η πλευρά της Αθηνάς Ωνάση θεωρεί ότι ο Γιάν Τοπς αποκρύπτει πληροφορίες, εμποδίζοντάς την να πωλήσει το μερίδιό της.
Ένα μερίδιο που το 2022, η εταιρεία συμμετοχών της Ωνάση, η Corvallis, κατέβαλε 63 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση ποσοστού 25% στην εταιρεία του Tops, η οποία διοργανώνει κορυφαίες διοργανώσεις ιππασίας (αγώνες υπερπήδησης εμποδίων) σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μάλιστα όπως έκανε γνωστό η πλευρά της κληρονόμου λίγο πριν από τη συναλλαγή τους, και έπειτα από μια πολυετή δικαστική διαμάχη, ο Γιάν Τοπς είχε επαναγοράσει τις μετοχές που έδωσε στην εταιρεία της Ωνάση, από τον μέτοχο Frank McCourt, ο οποίος έκτοτε έχει ξεκινήσει μια ανταγωνιστική σειρά αγώνων ιππασίας. Την ίδια χρονική στιγμή το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του Tops ήταν δεσμευμένο στα ακίνητα της εταιρείας και η αγορά του εν λόγω ποσοστού από την Ωνάση εξασφάλισε μια αξιοσέβαστη ρευστότητα στον Τοπς.

Η «Tops», από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει ότι η διαμάχη με την Ωνάση απορροφά ενέργεια από την εταιρεία. Ενέργεια που θα έπρεπε να αφιερώνεται στην ανάπτυξη. Επιπλέον, έκανε γνωστό ότι η εταιρεία της Αθηνάς Ωνάση διαθέτει όντως πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες, όπως και οι υπόλοιποι μέτοχοι μειοψηφίας, ενώ έχει και εκπρόσωπο στο Εποπτικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα υπογράμμισε στην ακροαματική διαδικασία πως όλες οι συνεδριάσεις της καταγράφονται.

«Η Αθηνά Ωνάση επιδιώκει την καλύτερη δυνατή τιμή για τις μετοχές της» δήλωσε ο στενός της συνεργάτης, μετά την ακροαματική διαδικασία, σε εκπροσώπους του ολλανδικού τύπου και συμπλήρωσε «Υπό αυτές τις συνθήκες, όπως επισήμανε και ο δικαστής, τα μέρη χρειάζονται το ένα το άλλο προκειμένου να αυξήσουν την αξία της κοινής περιουσίας τους».

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