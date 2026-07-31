Ντόναλντ Τραμπ: «Αν κερδίσουν τις εκλογές οι Δημοκρατικοί οι ΗΠΑ θα βιώσουν εικόνες παρόμοιες με της Θέουτα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η ευρωπαϊκή ακροδεξιά επικαλέστηκαν σήμερα Παρασκευή (31.07.2026) τις εικόνες στην Ισπανία από τους χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν από το Μαρόκο στον θύλακα της Θέουτα για να υπερασπιστούν την αντιμεταναστευτική πολιτική τους και να επιτεθούν στην αριστερά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στο τεράστιο κύμα μεταναστών που κατακλύζει τη Θέουτα της Ισπανίας, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί και στην Αμερική αν κερδίσουν τις εκλογές οι Δημοκρατικοί. Μιλώντας σήμερα Παρασκευή (31.07.2026) στο Fox News ανέφερε πως τέτοιες «φρικτές» εικόνες χιλιάδων μεταναστών στην Ισπανία να μπαίνουν στον θύλακα της Θέουτα είναι μια προειδοποίηση του τι θα μπορούσε να συμβεί στις ΗΠΑ αν επιστρέψουν οι Δημοκρατικοί στην εξουσία.

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Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ είπε «να θυμάστε αυτήν την εικόνα. Έτσι θα είμαστε εμείς σε τρία χρόνια, αν κερδίσει η λάθος παράταξη» σύμφωνα με μια δημοσιογράφο του καναλιού. «Αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν (τις εκλογές) δεν θα ζήσετε πολύ χαρούμενη ζωή», φέρεται επίσης να είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με την ανάρτηση της Τζάκι Χέινριχ στην πλατφόρμα Χ.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα ότι η επιστροφή των Δημοκρατικών στην εξουσία θα σηματοδοτούσε τη μαζική είσοδο μεταναστών στα σύνορα με το Μεξικό.

INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/dlbbKOjBV1 — Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026

Παρόμοιο ήταν και το μήνυμα του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς για τη μεταναστευτική κρίση. «Αυτές οι εικόνες που έρχονται από την Ισπανία είναι μια υπενθύμιση των συνεπειών της μαζικής μετανάστευσης και της πολιτικής της παγκοσμιοποίησης της ριζοσπαστικής αριστεράς που επέτρεπε την εισβολή στη Δύση», έγραψε στην ίδια πλατφόρμα. «Δόξα τω Θεώ», πρόσθεσε ο Βανς, «εξελέγη (ο Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ) και τα σύνορα της χώρας μας δεν μοιάζουν πλέον με αυτό».

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Thank God @POTUS was elected and our country’s border no longer looks like this.



These images out of Spain are an unfortunate reminder of the consequences of mass migration and the radical left-wing globalist policies that have enabled the Invasion of the West.@BillMelugin_:… pic.twitter.com/b67fR3SEof — JD Vance (@JDVance) July 31, 2026

Επικαλούμενος τις εικόνες από τη Θέουτα, ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ προειδοποίησε: «Οι Δημοκρατικοί το επέβαλαν αυτό στην Αμερική καθημερινά επί τα τέσσερα χρόνια του (Τζο) Μπάιντεν και θα το ξανακάνουν αμέσως, αλλά σε κλίμακα απείρως μεγαλύτερη, αν κερδίσουν έστω και την παραμικρή εξουσία».

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Ιταλία, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε χθες Πέμπτη (30.07.2026) ότι θέλει να ανασταλεί η συμμετοχή της Ισπανίας στη ζώνη Σένγκεν – έστω και αν αυτό δεν προβλέπεται. «Η Ιταλία δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα», είπε η ακροδεξιά πρωθυπουργός, καταγγέλλοντας τις «σοκαριστικές εικόνες» από τη Θέουτα.

Υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε νωρίτερα από τις Βρυξέλλες ότι δεν υπάρχει κάποια «κινητικότητα προς την ευρωπαϊκή ήπειρο». Όμως, από την Ουάσιγκτον μέχρι την Πράγα, τα ακροδεξιά κόμματα βρήκαν την ευκαιρία να υπερασπιστούν την αντιμεταναστευτική πολιτική τους που βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτικού προγράμματός τους.

Ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις, ένας εθνικιστής δισεκατομμυριούχος, σύμμαχος ακροδεξιών κομμάτων, κατηγόρησε τον Σάντσεθ ότι επέτρεψε να μπουν οι μετανάστες στη Θέουτα «αποκλειστικά με στόχο να επανεκλεγεί». «Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Το 2015, η Άνγκελα Μέρκελ προσκάλεσε τους παράτυπους μετανάστες να έρθουν στη Γερμανία για πολιτικούς λόγους, για να κερδίσει τους Φιλελεύθερους και τους Πράσινους (…) Η ισπανική κυβέρνηση σήμερα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα», είπε, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που στάλθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησής του.

Στον ίδιο τόνο κινήθηκε και η Γαλλίδα Μαρίν Λεπέν. Η υποψήφια του Εθνικού Συναγερμού στις προεδρικές εκλογές κατήγγειλε «τις μαζικές και συντονισμένες εισόδους (…) που ενθαρρύνονται από την ισπανική κυβέρνηση».

«Η Θέουτα μετατράπηκε σε ερείπια από τη μια μέρα στην άλλη», ισχυρίστηκε σε ανάρτησή της η συμπρόεδρος της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλις Βάιντελ, καλώντας τις γερμανικές αρχές να «ασφαλίσουν» τα σύνορα της χώρας.