Πολωνία: Ο Ρώσος πρέσβης κλήθηκε στο ΥΠΕΞ μετά το περιστατικό με την πτώση ρωσικού πυραύλου σε πολωνικό έδαφος

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη εξαιτίας του περιστατικού με την πτώση ρωσικού πυραύλου σε πολωνικό έδαφος, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ, μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.
Ο πύραυλος που έπεσε στην ανατολική Πολωνία την Πέμπτη (30.07.2026) ήταν ρωσικός πύραυλος, όπως είχαν αναφέρει οι πολωνικές αρχές, αφότου εντόπισαν έναν κρατήρα και διάσπαρτα συντρίμμια σε ένα χωράφι, μετά από αναφορές για έκρηξη.
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Οι πολωνικές αρχές είχαν επιβεβαιώσει ότι ο πύραυλος ήταν ρωσικός και σύμφωνα με τα στοιχεία τους ήταν ένας πύραυλος κρουζ Х-101. Η ρωσική πλευρά μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.
«Ο πύραυλος είχε κατασκευασθεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε εργοστάσιο κοντά στην Μόσχα» είχε δηλώσει νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας Κοσνιάκ-Κάμις.
Σε σχέση με το περιστατικό είχαν απογειωθεί για την αναχαίτιση του πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ είχε αναφερθεί ότι ο πύραυλος έπεσε σε χωράφι σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από τα πολωνο-ουκρανικά σύνορα χωρίς να υπάρξουν θύματα.