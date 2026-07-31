Πολωνία: Ο Ρώσος πρέσβης κλήθηκε στο ΥΠΕΞ μετά το περιστατικό με την πτώση ρωσικού πυραύλου σε πολωνικό έδαφος

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη εξαιτίας του περιστατικού με την πτώση ρωσικού πυραύλου σε πολωνικό έδαφος, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ, μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

Ο πύραυλος που έπεσε στην ανατολική Πολωνία την Πέμπτη (30.07.2026) ήταν ρωσικός πύραυλος, όπως είχαν αναφέρει οι πολωνικές αρχές, αφότου εντόπισαν έναν κρατήρα και διάσπαρτα συντρίμμια σε ένα χωράφι, μετά από αναφορές για έκρηξη.

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Οι πολωνικές αρχές είχαν επιβεβαιώσει ότι ο πύραυλος ήταν ρωσικός και σύμφωνα με τα στοιχεία τους ήταν ένας πύραυλος κρουζ Х-101. Η ρωσική πλευρά μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

«Ο πύραυλος είχε κατασκευασθεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε εργοστάσιο κοντά στην Μόσχα» είχε δηλώσει νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας Κοσνιάκ-Κάμις.

Today, the Polish Foreign Ministry summoned the Russian ambassador in connection with the missile that hit Polish territory yesterday. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 31, 2026

During Russia’s overnight missile attack, a Russian cruise missile flew deep into Poland leaving a large crater near Tarnawa-Kolonia and Tokary villages in Lublin Voivodeship.



The impact site lies roughly 100 km from the Ukrainian border. Russia launched Kh-101 missiles… https://t.co/FvlGEL54rL pic.twitter.com/BAhQCH81CR — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 30, 2026

Σε σχέση με το περιστατικό είχαν απογειωθεί για την αναχαίτιση του πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ είχε αναφερθεί ότι ο πύραυλος έπεσε σε χωράφι σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από τα πολωνο-ουκρανικά σύνορα χωρίς να υπάρξουν θύματα.