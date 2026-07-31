Σεισμός στην Ιταλία 4,7 Ρίχτερ, σε μικρή απόσταση από την Νάπολη

Ο σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 19:46 το βράδυ της Παρασκευής (31/7/26) (20:46 στην Ελλάδα) στην Ιταλία, σε μικρή απόσταση από τη Νάπολη.

Το επίκεντρο του σεισμού στην Ιταλία εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων Πεδίων και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 2,6 χιλιόμετρα.

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Σε πολλές συνοικίες της Νάπολης κόπηκε το ρεύμα και πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

UPDATE: A M4.7 earthquake hit Campi Flegrei near Naples, Italy. Fire crews report minor building damage but no immediate rescue requests or major injuries. #Terremoto – Sismo – #Napoli – Pozzuoli – Fuorigrotta – Campania https://t.co/kjC6yBgAmE pic.twitter.com/PDlQ6BSar2 — GeoTechWar (@geotechwar) July 31, 2026

REUTERS / Salvatore Laporta

Behoorlijke aardbeving bij #Napoli ziet er heel angstig uit!! Alles is stilgelegd uit angst voor naschokken #Italie pic.twitter.com/e9rOUxoR94 — Mirjam Hoeve (@Vakzmirjam) July 31, 2026

Έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές, με κατάρρευση τείχους κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και τμήματος βουνοπλαγιάς στην περιοχή του Ποτσουόλι.