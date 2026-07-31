Κόσμος

Σεισμός στην Ιταλία 4,7 Ρίχτερ, σε μικρή απόσταση από την Νάπολη

Κατέρρευσε κομμάτι από τείχος, σε σιδηροδρομική γραμμή και καταπλάκωσε αυτοκίνητα
REUTERS
REUTERS / Salvatore Laporta
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Ο σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 19:46 το βράδυ της Παρασκευής (31/7/26) (20:46 στην Ελλάδα) στην Ιταλία, σε μικρή απόσταση από τη Νάπολη.

Το επίκεντρο του σεισμού στην Ιταλία εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων Πεδίων και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 2,6 χιλιόμετρα.

Σε πολλές συνοικίες της Νάπολης κόπηκε το ρεύμα και πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

A view shows a damaged vehicle among boulders and debris after a magnitude 4.7 earthquake struck the Campi Flegrei area, in Pozzuoli, near Naples, Italy, July 31, 2026. REUTERS
REUTERS / Salvatore Laporta

Έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές, με κατάρρευση τείχους κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και τμήματος βουνοπλαγιάς στην περιοχή του Ποτσουόλι.

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