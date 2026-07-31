Βρετανία: Γραφείο τελετών παρέδιδε στις οικογένειες τέφρα αγνώστων και κρατούσε σορούς σε αποσύνθεση

Σε κάθειρξη 20 ετών καταδικάστηκε την Παρασκευή (31.07.2026) στη Βρετανία ο ιδιοκτήτης γραφείου τελετών Ρόμπερτ Μπους, ο οποίος διατηρούσε επί μήνες δεκάδες σορούς αντί να τις ενταφιάζει ή να τις στέλνει για αποτέφρωση, ενώ παρέδιδε σε οικογένειες τέφρα που δεν ανήκε στους δικούς τους ανθρώπους.

Η υπόθεση συγκλόνισε τη Βρετανία, καθώς το γραφείο τελετών Legacy Independent Funeral Directors περιγράφηκε στο δικαστήριο ως χώρος που έμοιαζε να έχει «βγει από ταινία τρόμου», με σορούς σε προχωρημένη αποσύνθεση και τέφρα αγνώστων να δίνεται στους συγγενείς των θανόντων.

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Ο 48χρονος είχε δηλώσει ένοχος για σειρά αδικημάτων που διαπράχθηκαν σε διάστημα 12 ετών. Το δικαστήριο του Χαλ άκουσε επί πέντε ημέρες τις καταθέσεις περίπου 200 συγγενών, πριν ανακοινώσει την ποινή.

«Ο κατηγορούμενος ήταν τόσο απασχολημένος με τον δικό του πλουτισμό, ώστε συμπεριφέρθηκε με σοκαριστικό και ντροπιαστικό τρόπο στους νεκρούς που του εμπιστεύθηκαν», ανέφερε ο δικαστής Νίκολας Χίλιαρντ.

«Σαν ταινία τρόμου»

Κατά την έρευνα της αστυνομίας τον Μάρτιο του 2024, εντοπίστηκαν σε ψυγείο 31 σοροί, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν αποτεφρωθεί μήνες νωρίτερα.

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Μεταξύ αυτών βρισκόταν και η σορός ενός βρέφους που είχε πεθάνει δύο χρόνια πριν.

Οι σοροί φυλάσσονταν σε «αδιανόητες συνθήκες», συχνά σε προχωρημένη αποσύνθεση, ενώ πρώην εργαζόμενος περιέγραψε το γραφείο τελετών ως χώρο που έμοιαζε να έχει «βγει από ταινία τρόμου».

Ο Μπους παραδέχθηκε επίσης ότι είχε παραδώσει σε τέσσερις γυναίκες τέφρα που δεν ανήκε στα βρέφη τα οποία είχαν χάσει.

Παράλληλα, καταχράστηκε περίπου 5.500 στερλίνες από δωρεές που είχαν κάνει οικογένειες θανόντων προς φιλανθρωπικά ιδρύματα.

«Ενεργούσε από απληστία»

Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε οικονομικά προβλήματα και χρέη, όμως το δικαστήριο έκρινε ότι το βασικό του κίνητρο ήταν η απληστία.

«Αν μπορούσε να ξαναχρησιμοποιήσει ένα φέρετρο για το οποίο κάποιος είχε ήδη πληρώσει, το έκανε. Του στοίχιζε λιγότερο να διατηρεί τις σορούς εκτός ψυγείου», ανέφερε ο δικαστής.

Η υπόθεση ανέδειξε εκ νέου τα κενά στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των γραφείων τελετών στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

«Εξ όσων γνωρίζω, δεν υπήρξε κανένας έλεγχος επί πολλά χρόνια στην επιχείρηση», επισήμανε ο δικαστής.

Η Τζασμίν Μπέβερλι, μητέρα του βρέφους που παρέμενε στα ψυγεία επί δύο χρόνια, δήλωσε στο BBC ότι «σοκαρίστηκε» όταν πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί και ζήτησε τη θέσπιση αυστηρότερου συστήματος εποπτείας.

Στη Σκωτία σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμόζεται από τον Μάρτιο του 2025, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν πλέον αντίστοιχους κανόνες και στην υπόλοιπη Βρετανία.