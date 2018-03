Ο Τραμπ απειλεί με ξυλοδαρμό τον Τζο Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν είχε αναφέρει ότι θα πλάκωνε τον Ντόναλντ Τραμπ αν ήταν μαζί στο σχολείο. Και φυσικά αυτό δεν ήταν κάτι που θα άφηνε να πέσει κάτω ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ο τρελός Τζο Μπάιντεν προσπαθεί να ενεργήσει σαν σκληρός άντρας. Στην πραγματικότητα είναι αδύναμος. Όχι μόνο ψυχικά αλλά και σωματικά. Και πάλι όμως με απειλεί για δεύτερη φορά με φυσική επίθεση. Δεν με ξέρει αλλά θα έπεφτε γρήγορα και σκληρά κλαίγοντας. Μην απειλείς ανθρώπους Τζο!» ήταν η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2018