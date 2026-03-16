Ο Τραμπ απειλεί το ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ: Το μέλλον του οργανισμού θα είναι «πολύ κακό»

«Πολύ κακό» αναμένεται το μέλλον του ΝΑΤΟ αν τα κράτη μέλη του δεν βοηθήσουν να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, διεμήνυσε την Κυριακή (15.3.26) κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Financial Times ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι απολύτως λογικό αυτοί που επωφελούνται από αυτό τα Στενά του Ορμούζ να συμβάλλουν να εγγυηθούμε πως δεν θα συμβεί τίποτα άσχημο εκεί κάτω», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφημερίδα, θυμίζοντας ότι η Ευρώπη και η Κίνα εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από το πετρέλαιο που εξάγεται από τον Κόλπο, αντίθετα με τις ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση (σ.σ. στην αξίωσή του άλλες χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία εκεί), ή αν η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω ότι αυτό θα έχει πολύ κακές συνέπειες για το μέλλον του NATO», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε live όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Επίσης, προειδοποίησε ότι η επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, όπου είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί και να έχει συνομιλίες με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, από την 31η Μαρτίου ως τη 2η Απριλίου, θα μπορούσε να αναβληθεί αν το Πεκίνο δεν βοηθήσει τις ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νομίζω ότι η Κίνα πρέπει επίσης να βοηθήσει, διότι η Κίνα εισάγει το 90% του πετρελαίου της από τα στενά [sic]», έκρινε ο αμερικανός πρόεδρος. «Θα θέλαμε να ξέρουμε πριν από τότε. Είναι (σ.σ. οι δύο εβδομάδες) πολύς καιρός», δήλωσε και πρόσθεσε «θα μπορούσαμε να αναβάλουμε» την επίσκεψη, χωρίς να διευκρινίσει για πόσο μεγάλο διάστημα.

Ο ίδιος σχεδιάζει να ανακοινώσει στις αρχές αυτής της εβδομάδας ότι πολλές χώρες συμφώνησαν να σχηματίσουν έναν συνασπισμό που θα συνοδεύει πλοία μέσω τα Στενά του Ορμούζ, τόνισε σε άλλο δημοσίευμα η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Γερμανία: Απέκλεισε το ενδεχόμενο συμμετοχής σε στρατιωτική επιχείρηση στα Στενά

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ απέκλεισε το ενδεχόμενο γερμανικής συμμετοχής στην διασφάλιση τα Στενά του Ορμούζ, απαντώντας εμμέσως στο αίτημα των ΗΠΑ για στρατιωτική υποστήριξη από τις χώρες «που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω του στενού», ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με πιθανή επέκταση της ήδη υπάρχουσας αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή.

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε ο Βάντεφουλ σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ARD και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ του είπαν ότι οι επιθέσεις τους είχαν ως στόχο την καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν – ιδίως των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων του. «Η Γερμανία αναμένει να ενημερωθεί όταν αυτό επιτευχθεί. Τότε θα χαρούμε πολύ να συμμετάσχουμε στις διαπραγματεύσεις», τόνισε και επανέλαβε ότι «μόνο μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια στο στενό του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με μια πιθανή επέκταση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ “Aspides” στα Στενά του Ορμούζ, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε “πολύ επιφυλακτικός” για το αν θα μπορούσε κάτι τέτοιο να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, καθώς η αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου στην πραγματικότητα εδρεύει, «δεν είναι αποτελεσματική». Ασφάλεια μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον τελειώσει η στρατιωτική σύγκρουση, υπογράμμισε ο Γιόχαν Βάντεφουλ, ενώ παραδέχθηκε ότι ο πόλεμος δεν ήταν «άμεσα αναμενόμενος» και ότι «δεν είναι απολύτως σαφές» πότε θα τελειώσει. Είναι σαφές, σημείωσε, ότι η Ευρώπη παρέχει πάντα εποικοδομητική υποστήριξη στην διασφάλιση των θαλασσίων οδών. Ξεκαθάρισε όμως και ότι δεν βλέπει «καμία άμεση ανάγκη και σίγουρα όχι για συμμετοχή της Γερμανίας».

Την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο συμμετοχής της Γερμανίας σε τέτοια επιχείρηση εξέφρασαν ήδη οι Πράσινοι και η Αριστερά, ενώ και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει προχθές από τη Νορβηγία ότι «επί του παρόντος δεν υπάρχει λόγος να εξεταστεί ένα στρατιωτικό μέτρο ασφάλειας στις θαλάσσιες οδούς», τονίζοντας ότι η Γερμανία ούτε συμμετέχει στον πόλεμο ούτε επιθυμεί να συμμετάσχει στο μέλλον. «Όλες οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε ο Μερτς.

Αυστραλία: Δεν θα στείλουμε πολεμικό πλοία στα Στενά

Η υπουργός Μεταφορών της Αυστραλίας δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι δεν προτίθεται να στείλει κανένα πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, παρότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε χθες Κυριακή από τους συμμάχους της χώρας του και την Κίνα συμβολή για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια στη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας.

«Δεν θα στείλουμε (πολεμικό) πλοίο στα Στενά του Ορμούζ. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μας έχει ζητηθεί, ούτε κάτι στο οποίο συμβάλλουμε», είπε η Κάθριν Κινγκ στο εθνικό δίκτυο ABC.