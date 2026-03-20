Ο Τραμπ αποκαλεί τα μέλη του ΝΑΤΟ «δειλούς» και ισχυρίζεται ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει «κερδηθεί στρατιωτικά»

Ο Αμερικανός πρόεδρος «απασφάλισε» εναντίον των Συμμάχων για την στάση τους να μην συμμετέχουν σε στρατιωτική επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Evelyn Hockstein

Νέα «επίθεση» εναντίον του NATO εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αιχμηρή ανάρτηση στα social media, χαρακτηρίζοντας την Βορειοατλαντική Συμμαχία «δειλούς».

Τα κράτη – μέλη του NATO δεν απάντησαν θετικά στο κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ να συμμετέχουν σε στρατιωτική ναυτική επιχείρηση για τα Στενά του Ορμούζ, κάτι που εξόργισε τον Αμερικανό πρόεδρο.

Με σημερινή (20.03.2026) ανάρτηση στα social media, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δίχως τις ΗΠΑ, το NATO είναι «χάρτινη τίγρης».

 

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:

«Χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΤΙΓΡΗΣ! Δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στον αγώνα για να εμποδίσουν την πυρηνική εξόπλιση του Ιράν.

Τώρα που ο αγώνας αυτός έχει ΚΕΡΔΗΘΕΊ στρατιωτικά, με ελάχιστο κίνδυνο για αυτούς, παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώνουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μια απλή στρατιωτική επιχείρηση που αποτελεί τον μοναδικό λόγο για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου.

Είναι τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό κίνδυνο. ΔΕΙΛΟΙ, και θα το ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ!».

Κόσμος
