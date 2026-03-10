Ο Τραμπ αποθεώνει τη Μελάνια για το «καυτό» ντοκιμαντέρ της: «Έγινε σταρ του κινηματογράφου»

Με τον πόλεμο να μαίνεται στη Μέση Αναστολή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε χρόνο να επαινέσει δημόσια τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ, μιλώντας σε Ρεπουμπλικανούς βουλευτές και χαρακτηρίζοντας το νέο ντοκιμαντέρ της «καυτό», ενώ δήλωσε πως η Πρώτη Κυρία έχει πλέον μετατραπεί σε «σταρ του κινηματογράφου».

«Το πιστεύετε; Αυτή η ταινία ήταν καυτή και παραμένει καυτή. Έγινε σταρ του κινηματογράφου», είπε ο Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της Μελάνια. «Ήταν μια καλή ταινία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ταινία, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Trump-Kennedy Center τον Ιανουάριο, επικεντρώνεται στις 20 ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του προέδρου Τραμπ.



Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Melania», σε σκηνοθεσία του Μπρετ Ράτνερ, έκανε ντεμπούτο με εισπράξεις 7 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας πρόσφατες επιτυχίες όπως το «Am I Racist?» του 2024, που είχε 5,4 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Deadline.

Την παραγωγή ανέλαβαν τα Amazon MGM Studios – που πλήρωσε 40 εκατ. δολάρια για το «Melania» και η Muse Films, εταιρεία παραγωγής που ίδρυσε η Μελάνια Τραμπ στα τέλη του περασμένου έτους. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Amazon Prime τη Δευτέρα (09.03.2026)..

«Θα δείτε χιούμορ, θα δείτε θλίψη, θα δείτε μόδα», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ στους δημοσιογράφους στην πρεμιέρα, όταν ρωτήθηκε τι μπορούν να περιμένουν οι θεατές.