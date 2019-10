Δεν περνάει μέρα που περνάει, χωρίς ο Τραμπ να αυτοθαυμάζεται για το τι ωραία τα κατάφερε στην Συρία.

Εκτός κι αν τα λέει για να πείσει τους ψηφοφόρους του ή τους Δημοκρατικούς Γερουσιαστές που ζητούν εξηγήσεις για τις «δοσοληψίες» του Τραμπ με την Τουρκία του Ερντογάν.

Νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, 25/10/2019 ο Τραμπ έγραψε -πού αλλού;- στο Twitter (σσ τα κεφαλαία γράμματα ανήκουν στον Τραμπ):

«Η Τουρκία αντιλαμβάνεται πλήρως να μην πυροβολεί τους Κούρδους καθώς εγκαταλείπουν αυτό που θα αποκαλείται ως Ασφαλής Ζώνη για άλλες γειτονικές περιοχές. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω ότι μεγάλης κλίμακας Κυρώσεις θα επιβληθούν για παραβιάσεις. Όλα πάνε καλά! Το ISIS είναι διασφαλισμένο από τους Κούρδους με την Τουρκία να είναι έτοιμη ως εφεδρεία»

Και ο Τραμπ συνεχίζει: «Οι ΗΠΑ έχουν κερδίσει Τρισεκατομμύρια Δολάρια σε πλούτο από τον Νοέμβριο του 2016. Όλοι οι άλλοι είναι κάτω. Η δύναμή μας είναι Οικονομική πριν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τον ανακαινισμένο Στρατό μας, μια πολύ καλύτερη εναλλακτική λύση. Το πετρέλαιο είναι εξασφαλισμένο. Οι στρατιώτες μας έχουν φύγει και εγκαταλείπουν την Συρία για άλλες περιοχές, μετά ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ!».

Και καταλήγει στο τρίτο tweet ο Τραμπ: «Υποτίθεται ότι πηγαίναμε εκεί για 30 μέρες – Αυτό έγινε πριν 10 χρόνια. Όταν αυτοί οι ανόητοι που αποκαλούσαν τη Μέση Ανατολή λάθος για 20 χρόνια ρωτούν τι βγάλαμε από τη συμφωνία, απλά λέω, ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΚΑΙ ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΤΟ ISIS ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ!».

Turkey fully understands not to fire on the Kurds as they leave what will be known as the Safe Zone for other fairly nearby areas. I don’t have to repeat that large scale Sanctions will be imposed for violations. Going well! ISIS secured by Kurds with Turkey ready as backup…..

….COMING HOME! We were supposed to be there for 30 days – That was 10 years ago. When these pundit fools who have called the Middle East wrong for 20 years ask what we are getting out of the deal, I simply say, THE OIL, AND WE ARE BRINGING OUR SOLDIERS BACK HOME, ISIS SECURED!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2019