Ο Τραμπ πανηγυρίζει που “έκανε μάγκα” τον Πούτιν στη Συρία

Αν σε κάτι συμφωνούν σχεδόν όλοι οι διεθνείς αναλυτές σχετικά με τα τεκταινόμενα τις τελευταίες δέκα μέρες στη Συρία, είναι το ότι νικητές από τις εξελίξεις ανακηρύχθηκαν ο Πούτιν, ο Ερντογάν και ο Άσαντ και ηττημένοι οι Κούρδοι.

Όσο για τους Αμερικανούς; Η Τουρκία καταλογίζει στις ΗΠΑ πως “λάκισαν” κατά το κοινώς λεγόμενο από την συμφωνία για δημιουργία ζώνης ασφαλείας. Oι Κούρδοι μιλούν για προδοσία από τον Τραμπ. Η Μόσχα “τρολάρει” την Ουάσιγκτον για την συμπεριφορά της στους συμμάχους της. Eνώ ο Μακρόν είναι “στα κάγκελα”, γιατί -αν και σύμμαχος των ΗΠΑ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ- πληροφορήθηκε από ένα… tweet του Τραμπ για την αποχώρησή του από την περιοχή και -κατά συνέπεια-από τη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Ο Τραμπ πάντως έχει άλλη γνώμη. Σήμερα χαρακτήρισε «μεγάλη επιτυχία» τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας στη Συρία, ανακοινώνοντας ότι αργότερα σήμερα θα κάνει δηλώσεις για το θέμα, από τον Λευκό Οίκο.

«Μεγάλη επιτυχία στη σύνορα μεταξύ Τουρκίας-Συρίας. Δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας!» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter.

«Η κατάπαυση του πυρός τηρείται και οι μάχες τερματίστηκαν. Οι Κούρδοι είναι ασφαλείς και συνεργάστηκαν πολύ καλά μαζί μας. Οι κρατούμενοι της (οργάνωσης) Ισλαμικό Κράτος βρίσκονται σε ασφαλή μέρη» συμπλήρωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα κάνει δηλώσεις αργότερα σήμερα στις 18.00 ώρα Ελλάδας.

Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019