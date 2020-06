Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάει τελικά για Σαββατοκύριακο στην ιδιωτική έκτασή του όπου βρίσκεται γήπεδο γκολφ στο Νιου Τζέρσεϊ καθώς ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως το ακύρωσε.

Η ακύρωση του ταξιδιού του Τραμπ για το διήμερο ανακοινώθηκε την ώρα που η πανδημία του κορονοϊού έχει μεταφερθεί σε μια ζώνη από τον Νότο προς τη Δύση των ΗΠΑ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ειδικούς σε ζητήματα δημόσιας υγείας.’

Χθες Παρασκευή καταγράφηκε θλιβερό ρεκόρ τουλάχιστον 40.870 κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 μέσα σε μία ημέρα στη χώρα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

«Επρόκειτο να πάω στο Μπέντμινστερ, στο Νιου Τζέρζι, το Σαββατοκύριακο, αλλά αποφάσισα να μείνω στην Ουάσινγκτον για να εξασφαλίσω ότι θα επιβληθεί ο νόμος & η τάξη», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που προτιμά, πληκτρολογώντας τις λέξεις «νόμος» και «τάξη» με κεφαλαία γράμματα όπως συνηθίζει για έμφαση. «Τους εμπρηστές, τους αναρχικούς, τους πλιατσικολόγους και τους προβοκάτορες βασικά τους σταματήσαμε», συνέχισε.

«Κάνω αυτό που απαιτείται για να είναι οι κοινότητές μας ασφαλείς — κι αυτοί οι άνθρωποι θα προσαχθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης!», συμπλήρωσε.

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues – and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country!