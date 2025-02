Ο Τραμπ επιβάλει δασμούς 25% στην Ευρώπη και επιτίθεται στην ΕΕ

Μετα τον Καναδά και το Μεξικό ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να κηρύξει εμπορικό πόλεμο και στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας όλους τους φόβους, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 25% στην Ευρώπη εξαπολύοντας ταυτόχρονα άγρια επίθεση στην ΕΕ την οποία κατηγόρησε ότι «δημιουργήθηκε για να π@@@ει τις ΗΠΑ».

Η σοκαριστική για την Ευρώπη ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ έγινε σήμερα Τετάρτη (26.2.2025) κατά τη διάρκεια του πρώτου υπουργικού συμβουλίου της δεύτερης θητείας του, στην Ουάσιγκτον. Οι δασμοί θα αφορούν όπως είπε σε «αυτοκίνητα και άλλα πράγματα».

«Μας εκμεταλλεύτηκαν πραγματικά με διαφορετικό τρόπο. Δεν δέχονται τα αυτοκίνητά μας. Δεν δέχονται ουσιαστικά τα αγροτικά μας προϊόντα, χρησιμοποιούν κάθε είδους λόγους για τους οποίους δεν δέχονται», είπε για την ΕΕ. «Ας είμαστε ειλικρινείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να π@@@ει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός είναι ο σκοπός της. Και έχουν κάνει καλή δουλειά σε αυτό».

«Πήραμε μια απόφαση και θα την ανακοινώσουμε πολύ σύντομα. Θα είναι 25%», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι πολλοί από τους δασμούς που ήταν προγραμματισμένο να επιβληθούν σε αγαθά από τον Καναδά και το Μεξικό θα επιβληθούν κανονικά.

Η σφοδρή επίθεση του Τραμπ κατά της ΕΕ έρχεται μόλις δύο ημέρες αφότου φιλοξένησε τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Γάλλο πρόεδρο, στον Λευκό Οίκο για μια συνάντηση που περιλάμβανε συζήτηση για το εμπόριο εκτός από τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία.

‘The European Union was formed in order to screw the United States, but now I am president.’



US President Donald Trump talks about EU tariffs that he will impose in his first cabinet meeting. He says ‘it will be 25 percent in most cases’.https://t.co/fHqGBwgmE1



Sky 501 pic.twitter.com/SmjvTGcrXE