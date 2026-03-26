Ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι η CIA του είπε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι ομοφυλόφιλος

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να διασκέδασε με την εκτίμηση της CIA ότι ο νεότερος Χαμενεΐ διατηρούσε μακροχρόνια σεξουαλική σχέση με τον άνδρα δάσκαλό του από την παιδική του ηλικία
Την επιβεβαίωση ότι έλαβε ενημέρωση από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) σύμφωνα με την οποία ο νέος Αγιατολάχ του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι ομοφυλόφιλος έλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος την Πέμπτη (27.03.2026).

Η εφημερίδα New York Post δημοσίευσε για πρώτη φορά την αποκάλυψη στις 16 Μαρτίου, αναφέροντας ότι η CIA πιστεύει ότι ο πατέρας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο Αλί, ο οποίος έχει πλέον δολοφονηθεί, φοβόταν ότι η σεξουαλικότητα του γιου του τον καθιστούσε ακατάλληλο να τον διαδεχθεί ως ανώτατος ηγέτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να διασκέδασε με την εκτίμηση της CIA ότι ο νεότερος Χαμενεΐ διατηρούσε μακροχρόνια σεξουαλική σχέση με τον άνδρα δάσκαλό του από την παιδική του ηλικία.

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη στο Fox News αν η CIA του είχε πράγματι πει ότι ο Χαμενεΐ είναι ομοφυλόφιλος, ο Τραμπ απάντησε: «Το είπαν πράγματι, αλλά δεν ξέρω αν ήταν μόνο αυτοί. Νομίζω ότι πολλοί το λένε αυτό, κάτι που βάζει τον [Χαμενεΐ] σε δυσμενή θέση σε αυτή τη συγκεκριμένη χώρα.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ φαίνεται να στρέφεται αμέσως στην κριτική των φεμινιστριών και των ομοφυλόφιλων υποστηρικτών των Παλαιστινίων.

«Κάπως χαμογελάω μέσα μου όταν βλέπω ανθρώπους να προσπαθούν να υπερασπιστούν το παλαιστινιακό καθεστώς για τις γυναίκες — γυναίκες για την Παλαιστίνη. Αλλά σκοτώνουν γυναίκες αν δεν… φοράς συγκεκριμένα ρούχα που καλύπτουν όλο το πρόσωπό σου», είπε ο Τραμπ.

«Όταν βλέπω τους “Ομοφυλόφιλους για την Παλαιστίνη”, αλλά σκοτώνουν ομοφυλόφιλους… και λέω, ποιοι είναι οι “Ομοφυλόφιλοι για την Παλαιστίνη”», τόνισε στη συνέχεια ο Τραμπ.

