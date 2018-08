Ο Τραμπ αποκαλεί τον άνθρωπο που αποκάλυψε το Watergate «ανόητο γέρο»

Αυτός είναι μια από τις γνωστές και εμβληματικές προσωπικότητες της αμερικανικής δημοσιογραφία. Ο Τραμπ βρήκε τον νέο του εχθρό στο πρόσωπο του Καρλ Μπέρνστιν, του ενός από τους δυο δημοσιογράφους που το 1972 αποκάλυψαν το σκάνδαλο του Watergate και ουσιαστικά ώθησαν τον Ρίτσαρντ Νίξον στην παραίτηση.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Μπέρνστιν πως «εφευρίσκει ιστορίες» και πως είναι ένας «ανόητος γέρος». Όλα αυτά γιατί δεν του άρεσε ένα ρεπορτάζ του βετεράνου δημοσιογράφου, που δεν έχει εγκαταλείψει τις επάλξεις. Όλα ξεκίνησαν από τον… αγαπημένο στόχο του Τραμπ, το CNN, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιτίθεται στο δίκτυο γράφοντας πως «πιάστηκε σε ένα μεγάλο ψέμα και αρνείται να ζητήσει συγγνώμη».

Και μετά, «έπιασε» τον Μπέρνστιν. «Ο τσαπατσούλης Καρλ Μπέρνστιν, ένας άνθρωπος που ζει στο παρελθόν και σκέφτεται όπως ένας ανόητος γέρος, εφευρίσκει τη μια ιστορία μετά την άλλη, γίνεται περίγελος σε όλη τη χώρα. Fake News» έγραψε ο Τραμπ στο twitter.

CNN is being torn apart from within based on their being caught in a major lie and refusing to admit the mistake. Sloppy @carlbernstein, a man who lives in the past and thinks like a degenerate fool, making up story after story, is being laughed at all over the country! Fake News — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2018

Μόνο που η επίθεσή του δεν έμεινε αναπάντητη. Επίσης από το twitter, ο Μπέρνστιν απάντησε αλλά σε άλλο ύφος και χωρίς προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Γιατί δεν είναι όλοι ίδιοι με τον Τραμπ… «Έχω περάσει τη ζωή μου ως δημοσιογράφος φέροντας στο φως την αλήθεια, υπό τις κυβερνήσεις και των δυο κομμάτων. Κανένας χλευασμός δεν θα μειώσει τη δέσμευσή μου σε αυτή την αποστολή, η οποία είναι ο ουσιαστικός ρόλος της ελευθερίας του Τύπου. Το CNN στηρίζει το ρεπορτάζ του και εγώ στηρίζω το ρεπορτάζ μου».

.@realdonaIdtrump– I have spent my life as a journalist bringing the truth to light, through administrations of both parties. No taunt will diminish my commitment to that mission, which is the essential role of a free press. @CNN stands by its story, and I stand by my reporting. — Carl Bernstein (@carlbernstein) August 30, 2018

Το άρθρο του Μπέρνστιν που ενόχλησε τον Τραμπ

Ο Καρλ Μπέρνστιν, εμβληματική μορφή της ερευνητικής δημοσιογραφίας, εργαζόταν στη Washington Post και το 1972, μαζί με τον Μπομπ Γούντγουορντ ήταν εκείνοι που έφεραν στο φως το σκάνδαλο με τις υποκλοπες στα γραφεία του Δημοκρατικού κόμματος στην Ουάσινγκτον. Μια υπόθεση που πέρασε στην ιστορία ως «σκάνδαλο Watergate» και οδήγησε τον Ρίτσαρντ Νίξον στην ταπεινωτική παραίτηση.

Ο 74χρονος δημοσιογράφος έγινε στόχος του Τραμπ εξαιτίας ενός πρόσφατου άρθρου στο site του CNN, του οποίου ήταν ο ένας από τους συγγραφείς. Ένα άρθρο, πριν μερικές εβδομάδες, που ανέφερε πως ο Μάικλ Κόεν, ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, είναι διατεθειμένος να καταθέσει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήξερε εκ των προτέρων για τη συνάντηση που είχε ο γιος του με μια Ρωσίδα δικηγόρο, η οποία υποστήριζε ότι διέθετε πληροφορίες που εξέθεταν την αντίπαλο του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2016, τη Χίλαρι Κλίντον.

Για τη συνάντηση αυτή, τον Ιούνιο του 2016 στη Νέα Υόρκη, έχει χυθεί πολύ μελάνι.

Ωστόσο μια από τις σημαντικότερες πηγές του CNN σε αυτό το κομμάτι, ο δικηγόρος του Κόεν, ο Λάνι Ντέιβις, ανασκεύασε, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του.

«Μην απατάσθε κ. Πρόεδρε, εμείς δεν λέμε ψέματα. Μεταδίδουμε πληροφορίες. Και όταν άνθρωποι στην εξουσία λένε ψέματα, το μεταδίδουμε. Το CNN υποστηρίζει τη δουλειά του και τους δημοσιογράφους του», απάντησε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο μέσω Twitter.

Make no mistake, Mr. President, CNN does not lie. We report the news. And we report when people in power tell lies. CNN stands by our reporting and our reporters. There may be many fools in this story but @carlbernstein is not one of them. — CNN Communications (@CNNPR) August 29, 2018

Εξάλλου, μένουν περίπου δύο εβδομάδες έως ότου να κυκλοφορήσει το νέο βιβλίο του Μπομπ Γούντγουορντ, το οποίο βάζει στο μικροσκόπιο το πρώτο διάστημα της θητείας του Τραμπ και υπόσχεται να φέρει στο φως λεπτομέρειες και αποκαλύψεις «χωρίς προηγούμενο».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ