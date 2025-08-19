Ο Τραμπ κλιμακώνει τις επιθέσεις του στο Σμιθσόνιαν – «Αυτό που συζητούν είναι το πόσο φρικτή είναι η χώρα μας»

Να ερευνήσουν μουσεία της Ουάσινγκτον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ασκήσει πιέσεις στο Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν, ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τους νομικούς συμβούλους του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βάλει στο στόχαστρο και πολιτιστικά ιδρύματα της Ουάσινγκτον, μετά από κολέγια και πανεπιστήμια.

«Το Σμιθσόνιαν είναι ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, όπου αυτά που συζητούν είναι το πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία και πόσο ανειδίκευτοι ήταν οι καταπιεσμένοι. Τίποτα για την επιτυχία, τίποτα για την ευφυΐα, τίποτα για το μέλλον», έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Έδωσα οδηγίες στους δικηγόρους μου να ψάξουν τα μουσεία και να αρχίσουν ακριβώς την ίδια διαδικασία που έγινε με τα κολέγια και τα πανεπιστήμια, όπου επιτεύχθηκε τεράστια πρόοδος», πρόσθεσε.

Το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν, ή Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν, είναι ίδρυμα ερευνών των ΗΠΑ.

Ιδρύθηκε, με νομοθετική πράξη του Κογκρέσου, στις 10 Αυγούστου 1846, με βασικό σκοπό «την αύξηση και διάδοση της γνώσης» κυρίως μέσα από μουσειακά εκθέματα, φυσικής ιστορίας, μνημεία πολιτισμού και σχετικές έρευνες.