Κόσμος

Ο Τραμπ κλιμακώνει τις επιθέσεις του στο Σμιθσόνιαν – «Αυτό που συζητούν είναι το πόσο φρικτή είναι η χώρα μας»

«Το Σμιθσόνιαν είναι ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ», έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος
Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν
REUTERS / Φωτογραφία Annabelle Gordon

Να ερευνήσουν μουσεία της Ουάσινγκτον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ασκήσει πιέσεις στο Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν, ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τους νομικούς συμβούλους του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βάλει στο στόχαστρο και πολιτιστικά ιδρύματα της Ουάσινγκτον, μετά από κολέγια και πανεπιστήμια.

«Το Σμιθσόνιαν είναι ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, όπου αυτά που συζητούν είναι το πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία και πόσο ανειδίκευτοι ήταν οι καταπιεσμένοι. Τίποτα για την επιτυχία, τίποτα για την ευφυΐα, τίποτα για το μέλλον», έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Έδωσα οδηγίες στους δικηγόρους μου να ψάξουν τα μουσεία και να αρχίσουν ακριβώς την ίδια διαδικασία που έγινε με τα κολέγια και τα πανεπιστήμια, όπου επιτεύχθηκε τεράστια πρόοδος», πρόσθεσε.

trump truth social

Το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν, ή Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν, είναι ίδρυμα ερευνών των ΗΠΑ.

Ιδρύθηκε, με νομοθετική πράξη του Κογκρέσου, στις 10 Αυγούστου 1846, με βασικό σκοπό «την αύξηση και διάδοση της γνώσης» κυρίως μέσα από μουσειακά εκθέματα, φυσικής ιστορίας, μνημεία πολιτισμού και σχετικές έρευνες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo