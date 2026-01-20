Ο Τραμπ «κράζει» τη Βρετανία με φόντο τη Γροιλανδία: «Το ότι χάρισαν τα νησιά Τσάγκος στον Μαυρίκιο είναι “πράξη μεγάλης ηλιθιότητας”»

Έμμεσα ή άμεσα, στοχεύντας προς άλλες χώρες είτε απευθείας προς τη Γροιλανδια, ο Ντόναλντ Τραμπ, καθημερινά βρίσκει λόγους και αφορμές για να θυμίζει την αναγκαιότητα απόκτησης της αυτόνομης περιφέρειας που ανήκει διοικητικά στη Δανία και θέλει πάση θυσία να την καταλάβει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σήμερα “έδωσε ρέστα” στο Truth Social και μετά από τις φωτογραφίες που είχε αναρτήσει φτιαγμένες με ΑΙ, ότι κατακτά τη Γροιλανδία, έστρεψε τα πυρά του κατά της Βρετανίας.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του, το σχέδιο της Βρετανίας να επιστρέψει την κυριαρχία των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο αποτελεί «πράξη απόλυτης αδυναμίας», προσθέτοντας ότι είναι «ακόμη ένας στον πολύ μακρύ κατάλογο λόγων εθνικής ασφάλειας για τους οποίους πρέπει να αποκτηθεί η Γροιλανδία».

Στο Αρχιπέλαγος Τσάγκος βρίσκεται το νησί Ντιέγκο Γκαρσία όπου υπάρχει μια στρατηγικής σημασίας αεροπορική στρατιωτική βάση ΗΠΑ-Βρετανίας στον Ινδικό Ωκεανό.

Η συμφωνία επιστροφής των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο, που έχει εγκριθεί από τις ΗΠΑ, υπογράφηκε από το Λονδίνο τον περασμένο Μάιο. Σύμφωνα με το κείμενο, η Βρετανία επιστρέφει τα Τσάγκος στον Μαυρίκιο, αλλά διατηρεί τον έλεγχο της αεροπορικής βάσης μισθώνοντας το Ντιέγκο Γκαρσία για 99 χρόνια.

«Σοκαριστικό, ο “λαμπρός” σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ, η Βρετανία, σχεδιάζει αυτή τη στιγμή να χαρίσει το νησί Ντιέγκο Γκαρσία, όπου υπάρχει μια ζωτικής σημασίας αμερικανική Στρατιωτική Βάση, στον Μαυρίκιο, και το κάνει ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Το γεγονός ότι η Βρετανία παραχωρεί ένα εξαιρετικά σημαντικό έδαφος αποτελεί πράξη ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣ και προστίθεται στον πολύ μακρύ κατάλογο των λόγων Εθνικής Ασφάλειας για τους οποίους πρέπει να αποκτηθεί η Γροιλανδία», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Κίνα και η Ρωσία παρατήρησαν αυτή την πράξη πλήρους αδυναμίας», εκτίμησε ο ίδιος. «Πρόκειται για Διεθνείς Δυνάμεις οι οποίες δεν αναγνωρίζουν παρά την ΙΣΧΥ, λόγος για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπό την ηγεσία μου, χαίρουν πλέον, έπειτα από μόλις έναν χρόνο, μεγαλύτερου σεβασμού παρά ποτέ».

«Η Δανία και οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοί της πρέπει ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΣΩΣΤΟ», κατέληξε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Η υπογραφή της συμφωνίας επιστροφής των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο καθυστέρησε μετά την ορκωμοσία Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025 προκειμένου το Λονδίνο να δώσει χρόνο στη νέα αμερικανική κυβέρνηση να εξετάσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου.

Τον Φεβρουάριο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επισημάνει ότι «τείνει να συμφωνήσει». Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχε χαιρετίσει με ανάρτησή του στο Χ μια συμφωνία «που διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη, σταθερή και αποτελεσματική εκμετάλλευση» της βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία, «ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια».

Άμεση η απάντηση από το Λονδίνο

Η συμφωνία επιστροφής των Νησιών Τσάγκος από τη Βρετανία στον Μαυρίκιο «εξασφαλίζει τις επιχειρήσεις της αμερικανοβρετανικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία για πολλές γενιές», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, απαντώντας στις επικρίσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης τόνισε ότι το Λονδίνο «δεν θα κάνει ποτέ συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά την εθνική μας ασφάλεια. Ενεργήσαμε διότι η βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία απειλούνταν έπειτα από δικαστικές αποφάσεις οι οποίες υπονόμευαν τη θέση μας και θα εμπόδιζαν τη λειτουργία της στο μέλλον».

«Η συμφωνία διασφαλίζει τις επιχειρήσεις της κοινής αμερικανοβρετανικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία για πολλές γενιές, με ισχυρές προβλέψεις για να διατηρηθούν ακέραιες οι μοναδικές της δυνατότητες και για την αποτροπή των αντιπάλων μας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο εκπρόσωπος υπενθύμισε επίσης ότι η συμφωνία είχε «επαινεθεί δημόσια από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και όλους τους άλλους εταίρους του Five Eyes (Καναδά και Νέα Ζηλανδία), καθώς και από βασικούς διεθνείς εταίρους, όπως η Ινδία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα».