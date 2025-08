Ο Τραμπ παίζει με τη «φωτιά» – Στέλνει δύο πυρηνικά υποβρύχια κοντά στη Ρωσία

Παιχνίδι με μία πιθανή παγκόσμια πυρηνική σύρραξη δείχνει να ξεκινά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή σε δύο αμερικανικά πυρηνικά υποβρύχια, να λάβουν θέση κοντά στη Ρωσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να δικαιολογήσει την εντολή του, επικαλείται τις απειλές του αντιπροέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, γράφοντας χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Truth Social: «στην περίπτωση που η απειλή είναι κάτι περισσότερο από λόγια».

«Διέταξα δύο πυρηνικά υποβρύχια να πάρουν θέση στις κατάλληλες περιοχές, για την περίπτωση που αυτές οι ανόητες και εμπρηστικές δηλώσεις είναι κάτι περισσότερο από αυτό», έγραψε.

«Οι λέξεις έχουν σημασία και μπορούν συχνά να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες, ελπίζω ότι αυτό δεν θα συμβεί αυτήν τη φορά», αναφέρει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μία από τις βασικές δεσμεύσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική περίοδο, ήταν να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να διασφαλίσει την ειρήνη στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μάλιστα, ο Τραμπ διαλαλούσε ότι θα τελειώσει τον πόλεμο μέσα σε 48 ώρες.

Λίγους μήνες αργότερα και μετά από διαδοχικές τηλεφωνικές επαφές με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Τραμπ πήγε από τις… 48 ώρες, στο… «είμαι εδώ για να δω αν μπορώ να τον σταματήσω».

Σε μία ακόμη ανάρτησή του για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος δείχνει να… τα μαζεύει και να προσπαθεί να μετατοπίσει τις ευθύνες.

«Αυτός είναι ο πόλεμος του Μπάιντεν, όχι του Τραμπ. Είμαι απλώς εδώ, για να δω αν μπορώ να τον σταματήσω», έγραψε στo Truth Social, τονίζοντας ότι «αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί».

Είναι σαφές ότι ο Τραμπ δεν βρισκόταν στον Λευκό Οίκο όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ωστόσο βρίσκεται στην ηγεσία των ΗΠΑ τους τελευταίους -σχεδόν- οκτώ μήνες και έχει αποτύχει οικτρά, έστω και να περιορίσει ή να κατευνάσει την ένταση, γεγονός που ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει παραδεχθεί δημοσίως.

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι σχεδόν 20.000 Ρώσοι στρατιώτες πέθαναν αυτόν τον μήνα στον γελοίο πόλεμο με την Ουκρανία. Η Ρωσία έχει χάσει 112.500 στρατιώτες από την αρχή του έτους. Αυτοί είναι πολλοί περιττοί ΘΑΝΑΤΟΙ! Η Ουκρανία, ωστόσο, έχει επίσης υποφέρει πολύ. Έχουν χάσει περίπου 8.000 στρατιώτες από την 1η Ιανουαρίου 2025, και αυτός ο αριθμός δεν περιλαμβάνει τους αγνοούμενους. Η Ουκρανία έχει επίσης χάσει αμάχους, αλλά σε μικρότερους αριθμούς, καθώς ρωσικοί πύραυλοι κτυπούν στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές τοποθεσίες. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί – Αυτός είναι ο πόλεμος του Μπάιντεν, όχι του «ΤΡΑΜΠ». Είμαι απλώς εδώ για να δω αν μπορώ να τον σταματήσω!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έπρεπε να είχε γίνει ποτέ. Είναι του Μπάιντεν, δεν είναι δικός μου. Είμαι εδώ, να δω αν μπορώ να τον σταματήσω», έγραψε στο Truth Social.

Σε ένα μήνυμα που ανάρτησε πρόσφατα στο Χ, το νούμερο 2 αυτήν τη στιγμή στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, έγραψε πως κάθε νέο τελεσίγραφο από τον Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία «είναι μία απειλή και ένα βήμα προς τον πόλεμο» με τις ΗΠΑ.

Trump’s playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn’t Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don’t go down the Sleepy Joe road!