Σαουδική Αραβία: Αναχαίτισαν drones προερχόμενα από το Ιράκ

Η αντιαεροπορική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας το μεσημέρι της Δευτέρας (27.07.2026) αναχαίτισαν και κατέστρεψαν drones προερχόμενα από το Ιράκ.

Τα drones προερχόμενα από το Ιράκ, που επιχείρησαν να καταστρέψουν εγκαταστάσεις πετρελαίου στην Ανατολική Επαρχία του βασιλείου και στο Ριάντ, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

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Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν από ένοπλες ομάδες που βρίσκονται στο Ιράκ και υποστηρίζονται από το Ιράν.