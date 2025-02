Ο Τραμπ σταματά τη χρηματοδότηση της UNESCO και διεθνών υπηρεσιών του ΟΗΕ

Ένα ακόμη προεδρικό διάταγμα υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη (04.02.2025). Με αυτό, οι ΗΠΑ αποχωρούν επίσημα από τη χρηματοδότηση τόσο της UNESCO όσο και από τον μηχανισμό οικονομικής βοήθειας του ΟΗΕ.

Ειδικότερα, το διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει την απόσυρση των ΗΠΑ από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και τη διακοπή κάθε περαιτέρω χρηματοδότησης, τόσο προς την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) όσο και προς την Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO).

U.S. President Donald J. Trump has signed an Executive Order withdrawing the United States from the U.N. Human Rights Council, and halting all further funding to both the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) and the United Nations Educational, Scientific and Cultural… pic.twitter.com/8mbSo4RnbI