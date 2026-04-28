Ο Τραμπ «στραγγαλίζει» το Ιράν «παίζοντας καθυστερήσεις» και χρησιμοποιεί το πετρέλαιο ως θηλιά

Πολλά είναι τα ερωτήματα για τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, αλλά το γεγονός ότι «παίζει καθυστερήσεις» την εξήγησή του.

Την απάντηση μάλιστα έχει δώσει ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όταν δήλωνε στο Fox News: «Το Ιράν έχει περίπου 3 ημέρες μέχρι να μην έχει πια χώρο να αποθηκεύσει πετρέλαιο και η πετρελαϊκή του υποδομή θα εκραγεί. Θα αναγκαστούν να κλείσουν τις πετρελαϊκές τους εγκαταστάσεις, και η ανάκαμψή τους μετά θα είναι πολύ δύσκολη — θα λειτουργεί μόνο στο 50% της δυναμικότητας. Οι Ιρανοί βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, και θα νικήσουμε».

Η λογική του Τραμπ – και ειδικών αναλυτών στον χώρο της πετρελαϊκής αγοράς – είναι σχετικά απλή: Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ μείωσε τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν κατά 70%, καθώς η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ σχεδόν σταμάτησε. Όμως αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο συνεπειών. Προς το παρόν τα κοιτάσματα πετρελαίου εξακολουθούν να αναβλύζουν. Όσο όμως το προϊόν δεν μπορεί να διοχετευθεί στην αγορά, αποθηκεύεται σε δεξεμενές. Οι οποίες όμως είναι πεπερασμένες, κάποια στιγμή θα είναι όλες υπερπλήρεις. Και τότε η Τεχεράνη θα αναγκαστεί να περιορίσει ή και να σταματήσει την παραγωγή, να «σφραγίσει» πηγάδια. Όπως ωστόσο εξηγούν ειδικοί αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην παραγωγική δυναμικότητα του Ιράν και προφανώς στην κύρια πηγή εσόδων του.

WATCH Trump to Fox News: Iran has about 3 days until they no longer have space to store oil and their oil infrastructure will explode. They will be forced to shut down their oil facilities, and their recovery afterward will be very difficult—it will only work at 50% capacity.… pic.twitter.com/hgftnMg78t — Raylan Givens (@JewishWarrior13) April 26, 2026

«Η απότομη διακοπή της παραγωγής μπορεί να βλάψει παλαιότερα κοιτάσματα πετρελαίου, ειδικά εκείνα με χαμηλή πίεση ή εύθραυστη γεωλογία. Περίπου τα μισά από τα κοιτάσματα πετρελαίου του Ιράν έχουν χαμηλή πίεση, αφήνοντάς τα ευάλωτα σε μακροπρόθεσμες απώλειες παραγωγής μετά από διακοπές, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Rystad Energy. Σίγουρα, δεν καταστρέφει κάθε διακοπή παραγωγής ένα πηγάδι και οι Ιρανοί μηχανικοί έχουν εμπειρία στη διαχείριση της παραγωγής υπό κυρώσεις. Ωστόσο, ο παλιός εξοπλισμός και τα ώριμα κοιτάσματα του Ιράν καθιστούν τις αναγκαστικές περικοπές παραγωγής ιδιαίτερα επικίνδυνες, δήλωσαν Ιρανοί αξιωματούχοι πετρελαίου», αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Πότε θα φτάσει το Ιράν στο «σημείο μηδέν»; Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα χρονικό διάστημα περίπου 12 ημερών. Μετά η αποθηκευτική ικανότητα πετρελαίου της χώρας θα έχει εξαντλήσει τα όριά της.

Ήδη το Ιράν αποθηκεύει αργό σε πλωτά δεξαμενόπλοια και χρησιμοποιεί ακόμη και εμπορευματοκιβώτια και παλιές παροπλισμένες δεξαμενές σε κόμβους στο Ahvaz και το Asaluyeh, καθώς οι εξαγωγές παραμένουν αποκλεισμένες.

Αξιωματούχοι λένε ότι η Τεχεράνη επιχειρεί ακόμη και να μεταφέρει πετρέλαιο στην Κίνα σιδηροδρομικώς, μια σπάνια και λιγότερο αποτελεσματική οδό εξαγωγής. Ανώτερος εμπειρογνώμονας σιδηροδρομικών μεταφορών του Ιράν, ο Morteza Naserian, δήλωσε στο Mehr News ότι υπάρχουν μόνο 2 σιδηροδρομικοί διάδρομοι προς την Κίνα, που ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν για πετρέλαιο, με σοβαρά περιορισμένη χωρητικότητα και μηδενική υποδομή μαζικής μεταφοράς αργού πετρελαίου.

Όντας σε οριακό σημείο, το Ιράν έχει αρχίσει – σύμφωνα με το αντιπολιτευόμενο Iran International – την «ελεγχόμενη καύση» μέρους της παραγωγής του για να καθυστερήσει όσο μπορεί την λύση της διακοπής παραγωγής σε κάποιες από τις πετρελαιοπηγές.

Oil flares burned intensely in Iran’s Khuzestan on Sunday, sending heavy pollution into the sky, videos sent to Iran International show. The footage comes amid a reported US naval blockade and speculation that full oil storage is driving increased flaring to manage output. pic.twitter.com/BMui23aGXw — Iran International English (@IranIntl_En) April 27, 2026

Σε όλη αυτή την εξίσωση, υπάρχει ακόμη ένας αστάθμητος παράγοντας: η κατανάλωση καυσίμων εντός της Ιρανικής επικράτειας. Ίσως λίγοι γνωρίζουν ότι αν και πετρελαιοπαραγωγός χώρα, το Ιράν εισάγει περίπου ένα 10% των καυσίμων που χρειάζεται για τις καθημερινές μετακινήσεις ή τις ανάγκες της βιομηχανικής παραγωγής. Με τον αποκλεισμό των ΗΠΑ, οι εισαγωγές έχουν μηδενιστεί με αποτέλεσμα να είναι ορατός ο κίνδυνος ελλείψεων καυσίμων για τους Ιρανούς.

Κάτι τέτοιο αφήνει να εννοηθεί και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο οποίος σε ανάρτησή του αναφέρει: «Ενώ οι επιζώντες ηγέτες των Φρουρών της Επανάστασης είναι παγιδευμένοι σαν πνιγμένοι αρουραίοι σε έναν αγωγό αποχέτευσης, η βιομηχανία πετρελαίου του Ιράν που τρίζει, αρχίζει να κλείνει την παραγωγή χάρη στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ των ΗΠΑ.

Η άντληση σύντομα θα καταρρεύσει.

ΕΠΟΝΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΣΤΟ ΙΡΑΝ!»

While the surviving IRGC Leaders are trapped like drowning rats in a sewage pipe, Iran’s creaking oil industry is starting to shut in production thanks to the U.S. BLOCKADE.



Pumping will soon collapse.



GASOLINE SHORTAGES IN IRAN NEXT! https://t.co/Czgy9VsHBO — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 27, 2026

Το βέβαιο είναι πως αυτές οι εξελίξεις και εκτιμήσεις δεν προιωνίζονται σύντομο τέλος στην αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν, κάτι που φαίνεται να προεξοφλούν οι αγορές, ανεβάζοντας την τιμή του πετρελαίου Brent κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι.

