Βασιλιάς Κάρολος και Καμίλα στον Λευκό Οίκο: Τσάι, βόλτα στους κήπους και η κίνηση Τραμπ που έσπασε το πρωτόκολλο

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα (27.04.2026) για επίσημη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον σε μία περίοδο έντασης για τις σχέσεις των δύο χωρών. Μία από τις πιο πολυσυζητημένες αφίξεις της χρονιάς πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον δύο 24ωρα μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ σε ένοπλη επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο.

Το βασιλικό ζεύγος, Κάρολος και Καμίλα, προσγειώθηκε στη στρατιωτική βάση Andrews και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον Λευκό Οίκο, όπου τους υποδέχθηκαν ο Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια. Οι οικοδεσπότες και οι υψηλοί καλεσμένοι τους πόζαραν για άφθονες φωτογραφίες στην είσοδο του Λευκού Οίκου πριν κατευθυνθούν στα ενδότερα όπου ήπιαν το πατροπαράδοτο βρετανικό τσάι. Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ ξενάγησαν τον Κάρολο και την Καμίλα στους νέους κήπους του Λευκού Οίκου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίσκεψη έρχεται σε μια περίοδο με αυξημένο πολιτικό ενδιαφέρον, ωστόσο το κλίμα στο προεδρικό μέγαρο ήταν εμφανώς πιο χαλαρό. Οι τέσσερις τους περιηγήθηκαν στους κήπους και επισκέφθηκαν το νέο μελίσσι του Λευκού Οίκου – μια λεπτομέρεια που «κούμπωσε» ιδανικά με τη γνωστή αγάπη του βασιλιά Καρόλου για τη βιωσιμότητα και το περιβάλλον.



Από την πρώτη κιόλας εμφάνιση, η βασίλισσα Καμίλα τράβηξε τα βλέμματα, επιλέγοντας ένα κομψό ροζ coat dress από τον οίκο Dior, το οποίο συνδύασε με εντυπωσιακή καρφίτσα Cartier, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της αισθητική.

Ο Κάρολος και η Καμίλα πήγαν στη συνέχεια σε ένα πάρτι στον κήπο της βρετανικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, μαζί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, ανάμεσά τους ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο διευθυντής του Medicare και του Medicaid, Μεχμέτ Οζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στους καλεσμένους περιλαμβάνονταν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, η πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νάνσι Πελόζι, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μίριελ Μπάουζερ, οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές Τεντ Κρουζ και Λίντσεϊ Γκρέιαμ και πολλοί άλλοι.

Σύμφωνα με τον Guardian, η ευχάριστη ατμόσφαιρα σε τίποτα δεν θύμιζε την κρίση στις διμερείς σχέσεις. Η τετραήμερη περιοδεία του βασιλικού ζεύγους της Βρετανίας, που αποσκοπεί στον εορτασμό της 250ής επετείου της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ξεκινά με φόντο μια διπλωματική ρήξη για τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν και την ανησυχία για την ασφάλεια μετά το δραματικό περιστατικό στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το περασμένο Σάββατο.

Their Majesties joined the President and First Lady for a tour of the newly unveiled and expanded White House Beehive on the South Lawn. pic.twitter.com/RGx0OtZc8v — The White House (@WhiteHouse) April 28, 2026

Η «φιλική» κίνηση που συζητήθηκε

Η υποδοχή στον Λευκό Οίκο δεν άργησε να αποκτήσει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να «σπάει» άτυπα το βασιλικό πρωτόκολλο. Μετά την άφιξη στον Νότιο Κήπο και τους τυπικούς χαιρετισμούς – μια παρατεταμένη χειραψία με τον Κάρολο και έναν θερμό ασπασμό της Μελάνιας προς την Καμίλα – το στιγμιότυπο που έκλεψε την προσοχή ήταν ένα διακριτικό άγγιγμα.



Την ώρα που κατευθύνονταν προς το εσωτερικό για τσάι στο Green Room, ο Τραμπ άγγιξε ελαφρά τον βασιλιά στον ώμο και το χέρι, μια κίνηση οικειότητας που αντίκειται στον άγραφο κανόνα που θέλει την πρωτοβουλία σωματικής επαφής με μέλη βασιλικών οικογενειών να αποφεύγεται.

After the handshake war, he patted King Charles on the shoulder! pic.twitter.com/tNkHYuJamr — RussiaNews (@mog_russΕΝ) April 28, 2026

Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είχε προετοιμαστεί για την τήρηση του πρωτοκόλλου, η συγκεκριμένη χειρονομία δεν πέρασε απαρατήρητη. Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς σχολίασε ότι η κίνηση αυτή έμοιαζε περισσότερο με μια πολιτική, παρά τυπική, χειρονομία.

Όπως εξήγησε, επρόκειτο για μια πιο «συγκρατημένη» εκδήλωση φιλικότητας σε σύγκριση με το παρελθόν, υπογραμμίζοντας ότι ο Τραμπ εμφανίστηκε λιγότερο εκδηλωτικός από άλλες φορές.

Η αντίδραση του Καρόλου και η στάση της Μελάνια

Παρά την τυπική «παράβαση», ο βασιλιάς Κάρολος δεν φάνηκε να ενοχλείται. Αντίθετα, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, έδειξε πιο άνετος με τέτοιου είδους κινήσεις σε σχέση με τη μητέρα του, βασίλισσα Ελισάβετ,, με το άγγιγμα να χαρακτηρίζεται ήπιο και ευγενικό.

Την ίδια στιγμή, η Μελάνια Τραμπ συνέβαλε καθοριστικά στο να δοθεί ένας πιο ζεστός τόνος στη συνάντηση. Τα φιλιά στο μάγουλο και η συνολική της στάση δημιούργησαν μια αίσθηση οικειότητας, με την υποδοχή να αποκτά σχεδόν «οικογενειακό» χαρακτήρα.

Οι στιλιστικές επιλογές των δύο γυναικών δεν πέρασαν απαρατήρητες. Η Μελάνια επέλεξε ένα κομψό ταγέρ σε butter yellow απόχρωση, χαρίζοντας φωτεινότητα στο σκηνικό, ενώ οι animal print γόβες πρόσθεσαν μια σύγχρονη πινελιά.

Από την πλευρά της, η βασίλισσα Καμίλα εμφανίστηκε αργότερα με ένα λευκό σύνολο, διακοσμημένο με διακριτικά floral στοιχεία.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τσάι στον Λευκό Οίκο, όπου – σύμφωνα με πληροφορίες – η Μελάνια είχε επιμεληθεί προσωπικά κάθε λεπτομέρεια, δίνοντας μια διακριτική βρετανική αισθητική στο κάλεσμα. Ακολούθησε μια χαλαρή βόλτα στους ανθισμένους κήπους, κλείνοντας την πρώτη ημέρα της επίσκεψης.



Την Τρίτη, ο βασιλιάς θα μιλήσει στο επίσημο δείπνο στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου και θα απευθύνει μια σπάνια για βρετανό μονάρχη ομιλία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Ο βασιλιάς πρόκειται να πει στο Κογκρέσο ότι ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ δεν συμφωνούσαν πάντα σε όλα, οι κοινές παραδόσεις των εθνών, συμπεριλαμβανομένων των «δημοκρατικών, νομικών και κοινωνικών παραδόσεων», σημαίνουν ότι «ξανά και ξανά, οι δύο χώρες μας έβρισκαν πάντα τρόπους να έρχονται κοντά». Τα σχόλια του μονάρχη θα θεωρηθούν ως σιωπηρή αναγνώριση των πρόσφατων διατλαντικών εντάσεων, σημείωσε ο Guardian.

Ο Κάρολος αναμένεται επίσης να κάνει μια σύντομη αναφορά στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς του Σαββάτου (25.05.2026) και να προσφέρει «την υψηλότερη εκτίμηση και φιλία του βρετανικού λαού προς τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών» κατά την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Είναι η δεύτερη φορά που ένας βρετανός μονάρχης απευθύνεται σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου, μετά την ομιλία της βασίλισσας Ελισάβετ, το 1991.

Στη συνέχεια, ο Κάρολος θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να επισκεφθεί το μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου, μαζί με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι, προτού καταλήξει στη Βιρτζίνια, όπου θα συναντηθεί με οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος.