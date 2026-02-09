Ο Τραμπ θα δει τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο τον Απρίλιο και τον περιμένει τέλη του χρόνου στην Ουάσινγκτον

Προς τα τέλη του έτους ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πως θα υποδεχθεί τον ομόλογό του της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, πρώτα θα ταξιδέψει ο ίδιος στο Πεκίνο τον προσεχή Απρίλιο.

Στη διάρκεια συνέντευξής του σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, η οποία προβλήθηκε χθες (08.02.2026), ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως λογαριάζει να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ γύρω «στο τέλος της χρονιάς».

Όπως τόνισε ο Τραμπ, θα συζητήσουν ιδίως ζητήματα που άπτονται του εμπορίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα.

«Θα έλθει (σ.σ. ο Σι Τζινπίνγκ) στον Λευκό Οίκο προς το τέλος της χρονιάς (…) Αυτές είναι οι δύο πιο ισχυρές χώρες στον κόσμο κι έχουμε πολύ καλή σχέση», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, στο πλαίσιο συνέντευξής του στο NBC News την οποία παραχώρησε στις 4 Φεβρουαρίου και μεταδόθηκε στο σύνολό της χθες, θυμίζοντας ακόμη ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Κίνα τον Απρίλιο.