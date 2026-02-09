Κόσμος

Ο Τραμπ θα δει τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο τον Απρίλιο και τον περιμένει τέλη του χρόνου στην Ουάσινγκτον

«Αυτές είναι οι δύο πιο ισχυρές χώρες στον κόσμο κι έχουμε πολύ καλή σχέση», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο NBC News
Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, Donald Trump και Xi Jinping
Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, Donald Trump και Xi Jinping / REUTERS / Φωτογραφία Evelyn Hockstein

Προς τα τέλη του έτους ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πως θα υποδεχθεί τον ομόλογό του της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, πρώτα θα ταξιδέψει ο ίδιος στο Πεκίνο τον προσεχή Απρίλιο.

Στη διάρκεια συνέντευξής του σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, η οποία προβλήθηκε χθες (08.02.2026), ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως λογαριάζει να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ γύρω «στο τέλος της χρονιάς».

Όπως τόνισε ο Τραμπ, θα συζητήσουν ιδίως ζητήματα που άπτονται του εμπορίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα.

 

«Θα έλθει (σ.σ. ο Σι Τζινπίνγκ) στον Λευκό Οίκο προς το τέλος της χρονιάς (…) Αυτές είναι οι δύο πιο ισχυρές χώρες στον κόσμο κι έχουμε πολύ καλή σχέση», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, στο πλαίσιο συνέντευξής του στο NBC News την οποία παραχώρησε στις 4 Φεβρουαρίου και μεταδόθηκε στο σύνολό της χθες, θυμίζοντας ακόμη ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Κίνα τον Απρίλιο.

