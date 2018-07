«Ο Τραμπ θέλει να ρίξει τη Μέρκελ!» – Ποιος βγάζει ψεύτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Θα μπορούσε όμως ο «πλανητάρχης» να φτάσει στο σημείο να ανατρέψει την καγκελάριο της Γερμανίας; Αυτό θέλει σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών της χώρας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ. Γιατί η δήλωσή του στο Spiegel πως ο Τραμπ θέλει αλλαγή καθεστώτος στη Γερμανία μόνο ως επιθυμία ανατροπής της Μέρκελ θα μπορούσε να ερμηνευθεί…

Ο Αμερικανός πρόεδρος ασκεί πίεση για να υπάρξει «αλλαγή καθεστώτος» στο Βερολίνο είπε ο Γκάμπριελ στο Spiegel, αντιδρώντας στα βιτριολικά σχόλια Τραμπ κατά της Γερμανίας όσον αφορά την εξάρτησή της από τη Ρωσία στο πεδίο της ενέργειας, τις αμυντικές της δαπάνες και τη μετανάστευση.

«Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην Αμερική υπό τον Τραμπ. Ο Τραμπ δίνει στον Βορειοκορεάτη δικτάτορα (σ.σ. τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν) εγγυήσεις για την ασφάλεια του καθεστώτος του, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στη Γερμανία», είπε ο πρώην αντικαγκελάριος της Γερμανίας.

«Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό», έκρινε ο Γκάμπριελ και προέτρεψε τη γερμανική κυβέρνηση να υιοθετήσει πιο σθεναρή στάση έναντι του Τραμπ. «Δεν μπορούμε πλέον να έχουμε καμιά ψευδαίσθηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ καταλαβαίνει μόνο την ισχύ. Επομένως πρέπει να του δείξουμε ότι είμαστε κι εμείς ισχυροί».

Ο Γκάμπριελ τόνισε επίσης ότι το Βερολίνο πρέπει να επιδιώξει «ξεκάθαρες, σθεναρές, και, πάνω απ’ όλα, ενιαίες ευρωπαϊκές απαντήσεις στον Τραμπ». «Κάθε βήμα που γίνεται για να συμφιλιωθούμε μαζί του, κάθε προσπάθεια που κάνουμε να τον ικανοποιήσουμε, τον οδηγεί μόνο να κάνει ένα βήμα πιο πέρα. Αυτό πρέπει να τελειώσει», υποστήριξε ο πρώην επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας.

Ο Γκάμπριελ ανέφερε ότι οι δαπάνες για τους πρόσφυγες είναι ένα πεδίο στο οποίο η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να εναντιωθεί στον Τραμπ. «Εάν απαιτεί δισεκατομμύρια δολάρια για τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ, τότε κι εμείς πρέπει να απαιτήσουμε να μας επιστραφούν τα δισεκατομμύρια που δαπανήσαμε για τους πρόσφυγες που δημιούργησε η αποτυχημένη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ», τόνισε ο πρώην ΥΠΕΞ της Γερμανίας.

Η κόντρα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη Γερμανία έγινε ακόμη πιο έντονη τις τελευταίες μέρες, κυρίως εξαιτίας της στάσης του Αμερικανού προέδρου στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εκεί όπου κατηγόρησε τη Γερμανία πως δεν δίνει όσα χρήματα πρέπει στη Συμμαχία και απαίτησε να αυξήσει την οικονομική συνεισφορά της.

Χαρακτηριστική του κλίματος της σχέσεις των δυο πλευρών και το tweet της μόνιμης αντιπροσωπείας της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ. Όπου «για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα», παρουσίασε τα μεγέθη όσον αφορά στην εξάρτηση της χώρας από τη ρωσική ενέργεια. Τα οποία, όπως αναφέρει, είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ όταν κατήγγειλε πως το Βερολίνο είναι «αιχμάλωτο» της Μόσχας διότι κατ’ αυτόν, η ενέργεια που προμηθεύει η Ρωσία καλύπτει το 70% της γερμανικής ζήτησης.

«Ας αναφέρουμε τους σωστούς αριθμούς: Το 2017, μόλις το 24% της ενέργειας που κατανάλωσε η Γερμανία ήταν (φυσικό) αέριο, και το 40% αυτού προήλθε από τη Ρωσία», tweet-αρε η γερμανική μόνιμη αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ.

«Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό του ρωσικού αερίου επί του συνόλου της ενέργειας που κατανάλωσε (η Γερμανία πέρυσι) ήταν 9,6%. Αν προσθέσουμε το πετρέλαιο από τη Ρωσία, το συνολικό ποσοστό (των ρωσικών προμηθειών στο ενεργειακό μίγμα της χώρας) είναι 23%, που απέχει πάρα πολύ από το 70% που επικαλέστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος».

To set the numbers straight: In 2017 only 24% of Germanys energy consumption was gas, 40% came from Russia. That means 9,6% of Russian gas in the overall consumption. If we add oil from Russia the total share is 23%, still far from 70% @GERonEconomy @GermanyDiplo

— Germany at NATO (@GermanyNATO) July 12, 2018