Ο Τραμπ «βγάζει» τις ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς: «Δεν εξυπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα»

Να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς έδωσε εντολή ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, όπως έγινε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (08.01.2026).

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες (07.01.2026) εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δίνει διαταγή οι ΗΠΑ να αποσυρθούν από 66 διεθνείς οργανισμούς.

Σύμφωνα με τον αρχηγό του Λευκού Οίκου, οι συγκεκριμένοι διεθνείς οργανισμοί «δεν εξυπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος μέσω X (πρώην Twitter).

AMERICA FIRST



Today, President Donald J. Trump signed a Presidential Memorandum directing the withdrawal of the United States from 66 international organizations that no longer serve American interests including:



35-non UN organizations

31 UN entities pic.twitter.com/72pTyV811N — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

Η αμερικανική προεδρία διευκρίνισε πως ανάμεσά τους είναι 31 οργανισμοί που ανήκουν στο σύστημα του ΟΗΕ.