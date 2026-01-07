Κόσμος

Ο Τραμπ «βγάζει» τις ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς: «Δεν εξυπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα»

Οι 31 διεθνείς οργανισμοί συνδέονται με τον ΟΗΕ
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Leah Millis

Να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς έδωσε εντολή ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, όπως έγινε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (08.01.2026).

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες (07.01.2026) εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δίνει διαταγή οι ΗΠΑ να αποσυρθούν από 66 διεθνείς οργανισμούς.

Σύμφωνα με τον αρχηγό του Λευκού Οίκου, οι συγκεκριμένοι διεθνείς οργανισμοί «δεν εξυπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος μέσω X (πρώην Twitter).

 

Η αμερικανική προεδρία διευκρίνισε πως ανάμεσά τους είναι 31 οργανισμοί που ανήκουν στο σύστημα του ΟΗΕ.

