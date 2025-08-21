Συμβαίνει τώρα:
Ο Τραμπ βλέπει τον εαυτό του ως Νίξον απέναντι στον Χρουστσόφ: «Αδύνατο να κερδίσεις πόλεμο χωρίς επίθεση στη χώρα – εισβολέα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε φωτογραφία – σύγκριση με το ιστορικό «Kitchen Debate» του 1959 και επανέλαβε ότι αν ήταν στον Λευκό Οίκο ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν

Με μια ανάρτηση που προκαλεί αίσθηση, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να συνέκρινε τον εαυτό του με τον Ρίτσαρντ Νίξον απέναντι στον Νικίτα Χρουστσόφ στο περίφημο «Kitchen Debate» του 1959. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε στο Truth Social δύο φωτογραφίες: μία από τη δική του συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα και μία από τη σκληρή αντιπαράθεση Νίξον–Χρουστσόφ στη Μόσχα, χωρίς σχόλιο.

Με αυτή τη σύγκριση, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να στέλνει μήνυμα ισχύος και αποφασιστικότητας απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, παραπέμποντας σε μια εποχή έντονης ψυχροπολεμικής αντιπαράθεσης.

Άλλοι εκτιμούν ότι θέλει να δείξει την πρόθεσή του για «σκληρή διπλωματία» με στόχο την επαναπροσέγγιση.

 

Παράλληλα, ο Τραμπ έδωσε και τη δική του στρατηγική για τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας ότι είναι «σχεδόν αδύνατο να κερδίσεις έναν πόλεμο αν δεν επιτεθείς στη χώρα – εισβολέα».

Επανέλαβε ότι αν ήταν πρόεδρος «ο πόλεμος αυτός δεν θα είχε συμβεί ποτέ» και κατηγόρησε τον «ανίκανο» Τζο Μπάιντεν ότι δεν άφησε την Ουκρανία «να αντεπιτεθεί, μόνο να αμυνθεί».

