Ο Τραμπ βλέπει τον εαυτό του ως Νίξον απέναντι στον Χρουστσόφ: «Αδύνατο να κερδίσεις πόλεμο χωρίς επίθεση στη χώρα – εισβολέα»

Με μια ανάρτηση που προκαλεί αίσθηση, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να συνέκρινε τον εαυτό του με τον Ρίτσαρντ Νίξον απέναντι στον Νικίτα Χρουστσόφ στο περίφημο «Kitchen Debate» του 1959. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε στο Truth Social δύο φωτογραφίες: μία από τη δική του συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα και μία από τη σκληρή αντιπαράθεση Νίξον–Χρουστσόφ στη Μόσχα, χωρίς σχόλιο.

Με αυτή τη σύγκριση, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να στέλνει μήνυμα ισχύος και αποφασιστικότητας απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, παραπέμποντας σε μια εποχή έντονης ψυχροπολεμικής αντιπαράθεσης.

Άλλοι εκτιμούν ότι θέλει να δείξει την πρόθεσή του για «σκληρή διπλωματία» με στόχο την επαναπροσέγγιση.

Trump compares himself to Richard Nixon on Truth Social. pic.twitter.com/mLSerk2WmR — Clash Report (@clashreport) August 21, 2025

Παράλληλα, ο Τραμπ έδωσε και τη δική του στρατηγική για τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας ότι είναι «σχεδόν αδύνατο να κερδίσεις έναν πόλεμο αν δεν επιτεθείς στη χώρα – εισβολέα».

“Crooked and grossly incompetent Joe Biden would not let Ukraine FIGHT BACK, only DEFEND. How did that work out? Regardless, this is a war that would have NEVER happened if I were President” — Trump pic.twitter.com/wk7YZaRVPX — KyivPost (@KyivPost) August 21, 2025

Επανέλαβε ότι αν ήταν πρόεδρος «ο πόλεμος αυτός δεν θα είχε συμβεί ποτέ» και κατηγόρησε τον «ανίκανο» Τζο Μπάιντεν ότι δεν άφησε την Ουκρανία «να αντεπιτεθεί, μόνο να αμυνθεί».