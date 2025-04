Ο Τραμπ «υποστηρίζει σθεναρά» τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ στις κατηγορίες για διαρροή πληροφοριών: «Κάνει καταπληκτική δουλειά»

Σάλος έχει προκληθεί στις ΗΠΑ με αφορμή σημερινό δημοσίευμα (21.04.2025) των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, διέρρευσε ξανά απόρρητες πληροφορίες για επιθέσεις κατά των Χούθι στην Υεμένη, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ τον υποστηρίζει ακόμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «υποστηρίζει σθεναρά» τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, που βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα παραβίαση των κανόνων ασφαλείας και κατηγορείται γενικότερα για ανικανότητα, διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Ο πρόεδρος υποστηρίζει σθεναρά τον υπουργό Χέγκσεθ που κάνει καταπληκτική δουλειά ως επικεφαλής του Πενταγώνου», είπε χαρακτηριστικά η Καρολάιν Λίβιτ σε δημοσιογράφους.

«Αυτό συμβαίνει όταν ολόκληρο το Πεντάγωνο ενεργεί εναντίον μας και εναντίον των τεράστιων αλλαγών που θέλετε να εφαρμοσθούν. Δυστυχώς, υπάρχουν άνθρωποι στο κτίριο αυτό (το Πεντάγωνο) που δεν τους αρέσουν αυτές οι αλλαγές που ο υπουργός προσπαθεί να κάνει, άρα οργανώνουν διαρροές και λένε ψέματα στα μέσα ενημέρωσης».

Ο ίδιος ο Χέγκσεθ έκανε παρόμοια σχόλια στο CNN: «Αυτό το κάνει ο Τύπος. Παίρνει ανώνυμες πηγές, δυσαρεστημένους πρώην εργαζόμενους, και προσπαθεί να τραυματίσει και να επιτεθεί κατά των ανθρώπων και να καταστρέψει την υπόληψή τους. Μίλησα με τον πρόεδρο και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Βρισκόμαστε τελείως στο ίδιο μήκος κύματος».

JUST IN: Karoline Leavitt confirms President Trump is STANDING BY Pete Hegseth, despite the fake news’ efforts to oust him



“The President stands strongly behind Secretary Hegseth, who is doing a phenomenal job leading the Pentagon.”



GREAT! pic.twitter.com/caPgrtiTXT