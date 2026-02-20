Ο Τραμπ ζητά δημοσιοποίηση κυβερνητικών αρχείων για τους εξωγήινους μετά τις δηλώσεις Ομπάμα ότι «είναι αληθινοί»

Με αφορμή την αποκάλυψη, όπως υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, του προκατόχου του Μπαράκ Ομπάμα ότι οι εξωγήινοι «υπάρχουν», ο Αμερικανός πρόεδρος ανήγγειλε χθες Πέμπτη (19/2/2026) ότι θα διατάξει υπουργεία κι υπηρεσίες της κυβέρνησης να «εντοπίσουν και να δημοσιοποιήσουν» φακέλους για τους… εξωγήινους και τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (ΑΤΙΑ), κάτι που λέει πως θέλει μερίδα των Αμερικανών εδώ και δεκαετίες.

«Αποκάλυψε διαβαθμισμένες πληροφορίες, υποτίθεται ότι δεν πρέπει να το κάνει αυτό», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, για τα πρόσφατα σχόλια του Μπαράκ Ομπάμα για τους εξωγήινους, που αναζωπύρωσαν αμέσως σχετικές θεωρίες συνωμοσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ξέρω αν (οι εξωγήινοι) είναι αληθινοί ή όχι», πάντως ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος «διέπραξε τεράστιο λάθος», επέμεινε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, που δεν χάνει ευκαιρία να επικρίνει τον προκάτοχό του, αφού μάλιστα πρόσφατα αναπαρήγαγε μέσω Truth Social, προτού αποσύρει, βίντεο που τον έδειχνε, μαζί με τη σύζυγό του, σαν πιθήκους, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

«Λαμβανομένου υπόψη του τρομερού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, θα δώσω διαταγή στον υπουργό Πολέμου (σ.σ. Πιτ Χέγκσεθ) και σε όλα τα άλλα αρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες να αρχίσουν διαδικασία εντοπισμού και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή, τα άγνωστα εναέρια φαινόμενα και τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα», διαβεβαίωσε ο μεγιστάνας μέσω Truth Social.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δήλωση του Ομπάμα που «προκάλεσε» τον Τραμπ

Προς το τέλος πόντκαστ που μεταδόθηκε το σαββατοκύριακο, ο Μπαράκ Ομπάμα, με ανεπίσημη αμφίεση, πουκάμισο με σηκωμένα τα μανίκια, και κούπα με αφέψημα στο χέρι, απάντησε σε ερώτηση για την ύπαρξη εξωγήινων: «Υπάρχουν στ’ αλήθεια, αλλά δεν τους έχω δει».

Πρόσθεσε πως δεν υπάρχει, εξ όσων γνωρίζει, καμιά «υπόγεια εγκατάσταση» για την απόκρυψη της ύπαρξής τους–αναφερόταν στην Area 51, βάση της πολεμικής αεροπορίας στην πολιτεία Νεβάδα χρησιμοποιούμενη κυρίως για μυστικές δοκιμές οπλικών συστημάτων, ιδίως αεροσκαφών, που αποτελεί αντικείμενο ατελείωτων θεωριών συνωμοσίας.

Μετά τον σάλο, ιδίως στα social media, ο πρώην πρόεδρος επανήλθε το βράδυ της Κυριακής μέσω Instagram, διαβεβαιώνοντας πως είπε όσα είπε με ελαφρότητα, λόγω του τόνου της συζήτησης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Barack Obama (@barackobama)

«Από στατιστική άποψη, το σύμπαν είναι τόσο τεράστιο που υπάρχουν καλές πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω. Όμως οι αποστάσεις ανάμεσα στα ηλιακά συστήματα είναι τόσο μεγάλες που οι πιθανότητες να μας έχουν επισκεφθεί εξωγήινοι είναι χαμηλές, και δεν είδα καμιά απόδειξη κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας ότι έχουν έλθει σε επαφή μαζί μας εξωγήινοι. Στ’ αλήθεια!», έγραψε.