Ο Τραμπ ζητά ενότητα και όχι επεισόδια: Νέο μήνυμα μετά την παραπομπή

Στις 6 Ιανουαρίου ήταν εκείνος που καλούσε τους οπαδούς του να πάνε το Καπιτώλιο. Όταν τους είδε να εισβάλουν, δεν καταδίκασε. Τώρα, μετά τη δεύτερη παραπομπή του σε δίκη για καθαίρεση με βαρύτατες κατηγορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται… ενωτικός.

Με τους δικούς του λογαριασμούς στα social media να έχουν απενεργοποιηθεί, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε το νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τους οπαδούς του (σ.σ. ενόψει της ορκωμοσίας Μπάιντεν) από τον λογαριασμούς του Λευκού Οίκου. Και μετά την ιστορική απόφαση να παραπεμφθεί σε δίκη με το ερώτημα της καθαίρεσης για δεύτερη φορά, είπε (πολλές φορές) ότι καταδικάζει τη βία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους πολίτες να «ξεπεράσουν τα πάθη της στιγμής και να ενωθούν ως ένας αμερικανικός λαός». Στα πέντε λεπτά του βίντεο δεν έκανε καμία αναφορά στη νέα παραπομπή του.

«Καταδικάζω απερίφραστα τη βία που είδαμε την περασμένη εβδομάδα», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε ότι «η βία και ο βανδαλισμός δεν έχουν απολύτως καμία θέση στη χώρα μας και καμία θέση στο κίνημά μας. Η βία του όχλου είναι ενάντια σε όλα όσα πιστεύω και σε όλα όσα αντιπροσωπεύει το κίνημά μας».

«Κανένας από τους αληθινούς υποστηρικτές μου δεν μπορεί να τάσσεται υπέρ της πολιτικής βίας», υποστήριξε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ, μία εβδομάδα μετά την κατάληψη του Καπιτωλίου από οπαδούς του, εισβολή που προκάλεσε πέντε θανάτους…

«Αν το κάνατε αυτό δεν υποστηρίζετε το κίνημά μας, του επιτίθεστε, επιτίθεστε στη χώρα μας. Δεν μπορούμε να το ανεχθούμε αυτό», επέμεινε αναφερόμενος στην εισβολή που σόκαρε τον κόσμο.

«Τώρα, ζητώ από όλους όσοι πίστεψαν ποτέ στο πρόγραμμά μας να σκεφτούν τρόπους να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις, να ηρεμήσουν τα πνεύματα, να προωθήσουμε την ειρήνη στη χώρα μας», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ

Αργότερα, σε γραπτή του δήλωση, κάλεσε τους οπαδούς του να μην κάνουν επεισόδια ενόψει της ορκωμοσίας Μπάιντεν

«Δεν πρέπει να υπάρξει καθόλου βία, καμία παραβίαση του νόμου, κανένας βανδαλισμός οποιουδήποτε είδους», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος σε διαδηλώσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, ώστε η ορκωμοσία του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν να γίνει με τάξη και ασφάλεια.

.@POTUS: In light of reports of more demonstrations, I urge that there must be NO violence, NO lawbreaking and NO vandalism of any kind. That is not what I stand for, and it is not what America stands for. I call on ALL Americans to help ease tensions and calm tempers. Thank You. pic.twitter.com/mOOGZjqTLW