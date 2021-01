Ο Τζάστιν Τριντό τρολάρει άγρια τον Bernie Sanders

Στη λίστα όσων… τρόλαραν ανελέητα (ανάμεσά τους ακόμη και η Μπέτυ Μίντλερ) τον Bernie Sanders για το ντύσιμο, τα γάντια του και την γενικότερη παρουσία του στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν προστέθηκε και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Τι έκανε; Πήρε το meme που φτιάχτηκε με τον Bernie Sanders, με τον γερουσιαστή από το Βερμόντ να κάθεται με τα γάντια του, τη μάσκα του και τα χέρια του σταυρωμένα και την ανέβασε στο twitter. Υποτίθεται πως ο λόγος που το έκανε αυτό ο Τζάστιν Τριντό ήταν για να πείσει τους Καναδούς να μην κάνουν ταξίδια εν μέσω της πανδημίας που προκαλεί ο κορονοϊός.

It was one thing when my son crashed my press conference a month or so ago, but this… Now is not the time to travel. Stay home – and by that, I mean your own home. pic.twitter.com/OOUb1tqBZe