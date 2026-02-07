«Ο Τζέφρι Επστάιν εκπαιδεύτηκε ως κατάσκοπος και ανήκε στη CIA και τη Μοσάντ»: Κατηγορίες σε αρχεία του FBI

Ένα πρόσφατα δημοσιευμένο έγγραφο του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) από το 2020 έχει προσθέσει ισχυρισμούς των μυστικών υπηρεσιών στο ήδη περίπλοκο ιστορικό του Τζέφρι Επστάιν, του αποθανόντος Αμερικανού χρηματοδότη και καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία.

Το έγγραφο, το οποίο καταγράφει ισχυρισμούς μιας μυστικής πηγής, φέρει την ένδειξη «έκθεση μυστικής πηγής» (CHS) και έχει ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2020. Βρίσκεται στο υλικό του FBI που επικεντρώνεται στην «ακατάλληλη εγχώρια ή ξένη επιρροή στην εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ», αλλά η πηγή «επεκτάθηκε σε διάφορα θέματα». Σύμφωνα με την πηγή, ο Τζέφρι Επστάιν «εκπαιδεύτηκε ως κατάσκοπος» και αργότερα θεωρήθηκε «συνεργάτης της Μοσάντ». Το αρχείο δεν αναφέρει ότι το FBI επαλήθευσε αυτές τις ισχυρισμούς ή έλαβε μέτρα βάσει αυτών.

Η CHS ισχυρίστηκε ότι εξέτασε τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ του Epstein και του καθηγητή νομικής του Χάρβαρντ Alan Dershowitz, αναφέροντας ότι οι σημειώσεις από αυτές τις κλήσεις μεταβιβάστηκαν στη Μοσάντ του Ισραήλ.

Η ίδια πηγή ισχυρίστηκε ότι ο Dershowitz είπε σε έναν άλλο Αμερικανό εισαγγελέα ότι «ο Epstein ανήκε τόσο στις αμερικανικές όσο και στις συμμαχικές υπηρεσίες πληροφοριών», ένας ισχυρισμός που καταγράφηκε ως κατηγορία στην έκθεση χωρίς να παρέχονται επιβεβαιωτικά στοιχεία, ημερομηνίες ή επιχειρησιακές λεπτομέρειες.

Η ανώνυμη πηγή, η οποία εμφανίζεται μόνο μία φορά στα αρχεία του Epstein, ανέφερε επίσης άλλες ισχυρισμούς, μεταξύ των οποίων ότι ο ίδιος ο Dershowitz είχε προσληφθεί από τη Mossad, ο οποίος ήταν μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και μακροχρόνιος φίλος και σύμβουλος του Netanyahu. Έχει εμπλακεί στην υπεράσπιση αρκετών υποθέσεων υψηλού προφίλ στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων αυτές των Epstein, Harvey Weinstein και Donald Trump.

Η σύνδεση με τον Μπαράκ και οι πολιτικές προεκτάσεις

Η πηγή απέδωσε τον φερόμενο ρόλο των μυστικών υπηρεσιών σε μια σχέση με τον Εχούντ Μπαράκ, πρωθυπουργό του Ισραήλ από το 1999 έως το 2001 και υπουργό Άμυνας από το 2007 έως το 2013.

Ο πληροφοριοδότης είπε ότι ο Μπαράκ θεωρούσε τον σημερινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου «εγκληματία» και συζήτησε επανειλημμένα για τον Επστάιν πριν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είχε σχέσεις με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Αυτοί οι ισχυρισμοί παρουσιάζονται ως αναμνήσεις της πηγής και όχι ως θεσμική εκτίμηση.

Άλλα αρχεία που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα και σχετίζονται με τον Επστάιν δείχνουν ότι ο Αμερικάνος που καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και ο Μπαράκ διατηρούσαν μια μακροχρόνια προσωπική και επαγγελματική σχέση.

Τα έγγραφα αυτά δείχνουν ότι ο Επστάιν συμβούλευε τον Μπαράκ σχετικά με την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir, συζητούσε για «τεράστιες» αμοιβές συμβούλου για τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ και ενθάρρυνε τον Μπαράκ να βοηθήσει τον πρώην βρετανό υπουργό Λόρδο Πίτερ Μάντελσον να εξασφαλίσει μια θέση σε μια εταιρεία ενέργειας. Κανένα από αυτά τα αρχεία δεν περιγράφει δραστηριότητα πληροφοριών.

«Αποδεικνύεται το αντίθετο»

Ο Νετανιάχου από την πλευρά του απέρριψε δημοσίως την υπόνοια ότι ο Επστάιν εργαζόταν για το Ισραήλ. Σε άρθρο που δημοσίευσε την Παρασκευή στο X, έγραψε: «Η ασυνήθιστα στενή σχέση του Τζέφρι Επστάιν με τον Εχούντ Μπαράκ δεν υποδηλώνει ότι ο Επστάιν εργαζόταν για το Ισραήλ. Αποδεικνύει το αντίθετο».

Πρόσθεσε ότι ο Μπαράκ «επί χρόνια προσπαθούσε εμμονικά να υπονομεύσει την ισραηλινή δημοκρατία», κατηγορώντας τον ότι ενεργούσε «δημόσια και παρασκηνιακά για να υπονομεύσει την κυβέρνηση του Ισραήλ».

Η δήλωση παρουσίασε τη διαμάχη ως μέρος της εσωτερικής πολιτικής σύγκρουσης του Ισραήλ και όχι ως θέμα πληροφοριών.

Ευρύτερες κατηγορίες και δευτερεύουσες αξιώσεις

Το έγγραφο της CHS κατέγραψε επίσης ευρύτερους ισχυρισμούς που εκτείνονται πέρα από τον Επστάιν. Η πηγή ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Day One Ventures λειτουργούσε στο Σίλικον Βάλεϊ «για να κλέψει τεχνολογία» και περιέγραψε την ιδρύτρια της, Μάσα Μπούχερ, πρώην δημοσιογράφο του Επστάιν, ως «την κύρια επαφή του Βλαντιμίρ Πούτιν στο ρωσικό κίνημα νεολαίας».

Το αρχείο υποδηλώνει επίσης μακροχρόνιους δεσμούς μεταξύ της οικογένειας του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού και βοηθού του Ντόναλντ Τραμπ, και του Ισραήλ, αναφέροντας τον Τσαρλς Κούσνερ και ισχυριζόμενο «διεφθαρμένες επιχειρηματικές πρακτικές» χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες.

Κάθε μία από αυτές τις ισχυρισμούς εμφανίζεται μία φορά κάτω από έναν μοναδικό αναγνωριστικό πηγής στα αρχεία του FBI. Δεν περιλαμβάνονται επιβεβαιώσεις, επακόλουθες αναφορές ή επίσημα ευρήματα.