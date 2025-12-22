Ο Τζίμι Κίμελ είναι το πρόσωπο του εναλλακτικού μηνύματος των Χριστουγέννων στο βρετανικό Channel 4

Ο Τζίμι Κίμελ, ο παρουσιαστής που απασχόλησε και δίχασε το κοινό με τον μονόλογό του μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, θα παρουσιάσει το Εναλλακτικό Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του 2025 στο βρετανικό κανάλι Channel 4.

Μερικές φορές χιουμοριστικό, μερικές φορές σοβαρό, το διάσημο μήνυμα – το οποίο θα μεταδοθεί ανήμερα τα Χριστούγεννα – έχει γίνει ετήσια παράδοση του Channel 4 και είναι μια εναλλακτική πρόταση αντί για το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Βρετανού μονάρχη.

Πολλές διάσημες προσωπικότητες, αλλά και ονόματα έκπληξη έχουν εκφωνήσει το εν λόγω μήνυμα από τότε που ξεκίνησε το 1993, με τον Τζίμι Κίμελ να πατά στα χνάρια του πρώην Ιρανού προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, του πληροφοριοδότη Έντουαρντ Σνόουντεν και της Γαλλίδας ηθοποιού Μπριζίτ Μπαρντό.

Jimmy Kimmel to deliver Alternative Christmas Message https://t.co/HQsOpbrZnj — Broadcastnow (@Broadcastnow) December 22, 2025

Σύμφωνα με το δίκτυο, στο μήνυμα ο Τζίμι Κίμελ θα κάνει έναν απολογισμό των τελευταίων μηνών, και δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό το κόψιμο της εκπομπής του «Jimmy Kimmel Live» από το ABC λόγω του μονόλογου που έκανε μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Υποστήριξε ακόμη ότι το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Κίμελ περιλαμβάνει τη φράση: «Από την οπτική γωνία του φασισμού, αυτή ήταν μια πραγματικά σπουδαία χρονιά».

Στον τελευταίο του μονόλογο για το 2025 στο σόου «Jimmy Kimmel Live», ο παρουσιαστής δάκρυσε, καθώς ευχαρίστησε τους θαυμαστές που τον βοήθησαν να ξεπεράσει μια δύσκολη χρονιά.