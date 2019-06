Ο Τζο Μπάιντεν προηγείται για τις προκριματικές των Δημοκρατικών στην Αϊόβα!

U.S. Democratic presidential candidate and former Vice President Joe Biden - (Reuters)

Ο Τζο Μπάιντεν προηγείται με ποσοστό 24% σύμφωνα με δημοσκόπηση για τις προκριματικές του Δημοκρατικού Κόμματος στην Αϊόβα των ΗΠΑ.