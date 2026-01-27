Ο βασικός ρόλος της μόνιμης παρουσίας της CIA στη Βενεζουέλα: Επαναλειτουργία της πρεσβείας τους στο Καράκας θέλουν οι ΗΠΑ

Για εγκαθίδρυση μόνιμης παρουσίας της CIA στη Βενεζουέλα μετά την εκδίωξη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, εργάζονται οι ΗΠΑ, όπως μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο πηγές μίλησαν στο CNN.

Ενώ το Αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών θα συνιστά την κύρια μακροπρόθεσμη διπλωματική παρουσία των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ θα στηρίζεται πιθανόν σε μεγάλο βαθμό στη CIA, λόγω της τρέχουσας πολιτικής μετάβασης και της ασταθούς κατάστασης ασφαλείας.

Σύμφωνα με το CNN, η CIA εργάζεται αθόρυβα για να εδραιώσει μια μόνιμη παρουσία των ΗΠΑ στο έδαφος της Βενεζουέλας, προωθώντας τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ να ασκήσει τη νέα της επιρροή στο μέλλον της χώρας, σύμφωνα με πολλές πηγές που είναι εξοικειωμένες με το σχεδιασμό.

Οι συζητήσεις μεταξύ της CIA και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν επικεντρωθεί στο πώς θα είναι η παρουσία των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, μετά τη δραματική σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα λειτουργήσει ως η κύρια, μακροπρόθεσμη διπλωματική παρουσία των ΗΠΑ στη χώρα, η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στη CIA για να ξεκινήσει τη διαδικασία επανένταξης, λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής μετάβασης και της ασταθούς κατάστασης ασφάλειας στη Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο, πρόσθεσαν οι πηγές.

«Το κράτος υψώνει τη σημαία, αλλά στην πραγματικότητα είναι η CIA που ασκεί την επιρροή», δήλωσε στο CNN μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με τη διαδικασία σχεδιασμού, σημειώνοντας ότι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι της υπηρεσίας περιλαμβάνουν τη δημιουργία των προϋποθέσεων για διπλωματικές προσπάθειες – συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης σχέσεων με τους ντόπιους – και την παροχή ασφάλειας.

Βραχυπρόθεσμα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενδέχεται να λειτουργούν από ένα παράρτημα της CIA, πριν από την έναρξη λειτουργίας της επίσημης πρεσβείας, ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν ανεπίσημες επαφές με μέλη διαφορετικών φατριών της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, καθώς και με προσωπικότητες της αντιπολίτευσης και τρίτους που ενδέχεται να αποτελούν απειλή, ανέφερε η πηγή, παραλληλίζοντας το έργο της υπηρεσίας με αυτό στην Ουκρανία.

«Η δημιουργία ενός παραρτήματος είναι η πρώτη προτεραιότητα. Πριν από τα διπλωματικά κανάλια, το παράρτημα μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία καναλιών επικοινωνίας με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Βενεζουέλας, τα οποία θα επιτρέψουν συνομιλίες που οι διπλωμάτες δεν μπορούν να έχουν», δήλωσε ένας πρώην αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης που συνεργάστηκε με τους Βενεζουελάνους. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι ΗΠΑ στέλνουν τακτικά διευθυντές της CIA ή ανώτερους αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών για να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με ηγέτες από όλο τον κόσμο, προκειμένου να συζητήσουν ευαίσθητα θέματα που βασίζονται σε πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Η CIA θα είναι πιθανώς υπεύθυνη για την ενημέρωση των αξιωματούχων της Βενεζουέλας σχετικά με τις σχετικές πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που αφορούν εχθρούς, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ρωσίας και του Ιράν, σύμφωνα με άλλη πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις συνεχιζόμενες συζητήσεις σχεδιασμού.

«Αν πρόκειται να ενημερώσετε τη Βενεζουέλα για τις ανησυχίες σχετικά με την Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν, αυτό δεν θα το κάνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Το DNI (Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών) θα πρέπει να αποφασίσει τι θα αποχαρακτηρίσει για να το μοιραστεί, και στη συνέχεια οι πράκτορες πληροφοριών θα κάνουν την ενημέρωση», είπε ο πρώην αξιωματούχος.

Βασικός ρόλος της CIA στην επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο

Αξιωματικοί της CIA βρισκόταν στη Βενεζουέλα τους μήνες που προηγήθηκαν της επιχείρησης εναντίον του Μαδούρο. Τον Αύγουστο, η υπηρεσία είχε εγκαταστήσει κρυφά μια μικρή ομάδα μέσα στη χώρα για να παρακολουθεί τις συνήθειες, τις τοποθεσίες και τις κινήσεις του Μαδούρο, κάτι που βοήθησε στην ενίσχυση της επιχείρησης νωρίτερα αυτό το μήνα, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με τα σχέδια.

Στα πλεονεκτήματα περιλαμβανόταν μια πηγή της CIA που δραστηριοποιούνταν εντός της βενεζουελάνικης κυβέρνησης και βοήθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να εντοπίσουν την τοποθεσία και τις κινήσεις του Μαδούρο πριν από τη σύλληψή του, όπως ανέφερε στο CNN πηγή.

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, η CIA στρέφει τώρα την προσοχή της στην άσκηση της επιρροής των ΗΠΑ από το εσωτερικό των συνόρων της Βενεζουέλας και στην αξιολόγηση της απόδοσης της νέας ηγεσίας που βοήθησε να εγκατασταθεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις αρχικές συζητήσεις σχεδιασμού εξακολουθούν να περιμένουν από τον Λευκό Οίκο να διατυπώσει με σαφήνεια τους ευρύτερους στόχους της αποστολής, παρά την δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η κυβέρνησή του θα «διοικήσει» τη χώρα μετά την σύλληψη του Μαδούρο.

«Αυτό το καθιστά πιο δύσκολο», αναγνώρισε η πρώτη πηγή, προσθέτοντας ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι σχεδιάζουν να εδραιώσουν την παρουσία τους στο εσωτερικό της Βενεζουέλας και αναμένουν να προσθέσουν τον πραγματικό στόχο αργότερα.

Ως αποτέλεσμα, τα μακροπρόθεσμα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για τη Βενεζουέλα παραμένουν ασαφή, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος για την επαναλειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας στο Καράκας.

Οι ΗΠΑ απέσυραν τους διπλωμάτες τους και ανέστειλαν τις δραστηριότητες της πρεσβείας στο Καράκας το 2019. Η Μονάδα Υποθέσεων Βενεζουέλας λειτουργεί με μια ομάδα αμερικανών διπλωματών στην πρεσβεία στη Μπογκοτά. Την περασμένη εβδομάδα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι ανέθεσε στη βετεράνο διπλωμάτη Λόρα Ντογκού να ηγηθεί της Μονάδας Υποθέσεων Βενεζουέλας. Η θέση αυτή κατείχε προηγουμένως ο αναπληρωτής πρέσβης των ΗΠΑ στην Κολομβία, Τζον ΜακΝαμάρα.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για τη Βενεζουέλα «απαιτεί έναν πλήρους απασχόλησης επιτετραμμένο στη Μονάδα Υποθέσεων Βενεζουέλας» και ότι «η Ντογκού είναι η καταλληλότερη για να ηγηθεί της ομάδας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου».

Ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει προσδιορίσει ορισμένους συγκεκριμένους αξιωματούχους της εξωτερικής υπηρεσίας που σκοπεύει να στείλει πίσω στη Βενεζουέλα, αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις συζητήσεις για τον σχεδιασμό δήλωσαν στο CNN ότι δεν έχουν λάβει κανένα συνεκτικό σχέδιο ή οδηγίες από ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης ή από τον Λευκό Οίκο.

Βήματα για την επαναλειτουργία της πρεσβείας

Το υπουργείο έχει αρχίσει να λαμβάνει τα πρώτα μέτρα για την επαναλειτουργία της πρεσβείας. Στις αρχές Ιανουαρίου, λίγο μετά την ανατροπή του Μαδούρο, έστειλε μια ομάδα διπλωματικού και ασφαλείας προσωπικού από τη Μονάδα Υποθέσεων της Βενεζουέλας στην πρεσβεία στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας «για να πραγματοποιήσει μια αρχική αξιολόγηση για μια πιθανή σταδιακή επανέναρξη των λειτουργιών».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε τη Δευτέρα ότι «ένας περιορισμένος αριθμός διπλωματικού και τεχνικού προσωπικού των ΗΠΑ βρίσκεται στο Καράκας και διενεργεί αρχικές εκτιμήσεις για την πιθανή σταδιακή επανέναρξη των λειτουργιών».

Υπήρχε τοπικό προσωπικό που είχε αναλάβει τη φύλαξη του κτιρίου στο Καράκας κατά τη διάρκεια της διπλωματικής απουσίας, σημείωσε άλλη πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το κτίριο θα είναι σε κατάλληλη κατάσταση για να επαναλάβει γρήγορα τις λειτουργίες του.

Πρώην διπλωμάτες δήλωσαν ότι η απουσία των ΗΠΑ από την περιοχή θα αποτελέσει πρόκληση για την ανοικοδόμηση και τη διασφάλιση της λογοδοσίας στη Βενεζουέλα. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να ξαναρχίσουν τις δραστηριότητές τους στη χώρα και να συμβάλουν στην ανοικοδόμησή της. Την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «ζητήθηκαν» να ξανανοίξουν την πρεσβεία, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η κατάσταση της ασφάλειας στη Βενεζουέλα παραμένει επίσης αβέβαιη και θα μπορούσε να επηρεάσει τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ. Οι υπάλληλοι της εξωτερικής υπηρεσίας συνήθως δεν είναι εκπαιδευμένοι να προστατεύουν τον εαυτό τους, γεγονός που αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους η CIA αναμένει να αναλάβει σημαντικό ρόλο από νωρίς, καθώς η Βενεζουέλα παραμένει σε κατάσταση πολιτικής μετάβασης.

Παραμένει να δούμε πώς θα αντιδράσει ο λαός της Βενεζουέλας σε μια πιο εμφανή παρουσία της CIA στη χώρα μετά τον Μαδούρο. Για χρόνια, ο Μαδούρο παρουσίαζε τη CIA ως έναν βολικό «μπούγιο», κατηγορώντας επανειλημμένα την υπηρεσία – χωρίς αποδείξεις – ότι προσπαθούσε να ανατρέψει το καθεστώς του, καθώς αυτός παρέμενε στην εξουσία παρά την αντίθεση των ΗΠΑ.

Τώρα, η CIA έχει συμβάλει στην ανατροπή του Μαδούρο και είναι έτοιμη να βοηθήσει ενεργά στη διαχείριση των σχέσεων της κυβέρνησης Τραμπ με τη νέα ηγεσία της Βενεζουέλας.