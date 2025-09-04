Συμβαίνει τώρα:
Ο βασιλιάς Κάρολος έδωσε update για την υγεία του και τον καρκίνο με μικρή δόση χιούμορ: «Δεν τα πάω κι άσχημα»

Ο βασιλιάς Κάρολος πήγε στην επίσημη τελετή εγκαινίων του Midland Metropolitan University Hospital και μίλησε με καρκινοπαθείς - Αστειεύτηκε με την ηλικία του
Ο βασιλιάς Κάρολος συνομιλεί με καρκινοπαθή στο Midland Metropolitan University Hospital
Ο βασιλιάς Κάρολος συνομιλεί με καρκινοπαθή στο Midland Metropolitan University Hospital

Ο βασιλιάς Κάρολος έδειξε την πιο ανθρώπινη πλευρά του κατά τα εγκαίνια του Midland Metropolitan University Hospital την Τετάρτη (03.09.2025). Ο μονάρχης συναντήθηκε με ασθενείς με καρκίνο, συνομίλησε μαζί τους με ζεστασιά και μοιράστηκε προσωπικές λεπτομέρειες για τη δική του «μάχη» με την ασθένεια, προσθέτοντας και μια δόση χιούμορ για την ηλικία του.

Στο πλαίσιο της περιοδείας, ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε με την 85χρονη Jacqueline Page, καρκινοπαθή που νοσηλεύεται στη νέα μονάδα. Σε μια σύντομη συζήτηση μαζί της, εκείνη σχολίασε χαμογελώντας ότι λόγω του καρκίνου, αισθάνεται πως «φθείρεται». Ο βασιλιάς ανταπέδωσε με ειλικρίνεια και χιούμορ: «Ξέρω, αυτό είναι τρομερό πράγμα, όπως αρχίζω να το ανακαλύπτω ήδη. Ο οργανισμός δεν λειτουργεί και τόσο καλά όταν περνάς τα 70».

Λίγο αργότερα, ένας άλλος ασθενής ρώτησε ευθέως τον Κάρολο για την πορεία της ανάρρωσής του. Η απάντηση ήταν λιτή αλλά καθησυχαστική: «Δεν πάω κι άσχημα». Η φράση αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη άμεση δημόσια αναφορά του για την κατάστασή του τους τελευταίους μήνες.

Η απαραίτητη απολύμανση πριν τη συνάντηση με ασθενείς
Η απαραίτητη απολύμανση πριν τη συνάντηση με ασθενείς
Ζεστός και φιλικός ο βασιλιάς Κάρολος με το προσωπικό του νοσοκομείου
Ζεστός και φιλικός ο βασιλιάς Κάρολος με το προσωπικό του νοσοκομείου
Ο βασιλιάς Κάρολος εγκαινιάζει τη νέα πτέρυγα στο Midland Metropolitan University Hospital
Ο βασιλιάς Κάρολος εγκαινιάζει τη νέα πτέρυγα στο Midland Metropolitan University Hospital

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Κάρολος γνώρισε τον Matthew Sinda, ο οποίος έχει καρκίνο του προστάτη. Ο ασθενής τού είπε συγκινημένος: «Έχω την ίδια ασθένεια. Είναι καρκίνος του προστάτη. Τελικό στάδιο. Μπορεί να φύγω σήμερα, μπορεί και αύριο».

Ο βασιλιάς άκουσε προσεκτικά και απάντησε μεταξύ άλλων: «Η μισή δυσκολία είναι να το ανιχνεύσεις εγκαίρως, έτσι δεν είναι; Το σπουδαίο, νομίζω, είναι ότι γίνονται όλο και καλύτεροι στο να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις».

Ο βασιλιάς Κάρολος συνομιλεί με καρκινοπαθή στο Midland Metropolitan University Hospital
Ο βασιλιάς Κάρολος συνομιλεί με καρκινοπαθή στο Midland Metropolitan University Hospital
Προσωπικό και ασθενείς στο Midland Metropolitan University Hospital συναντούν από κοντά τον βασιλιά Κάρολο
Προσωπικό και ασθενείς στο Midland Metropolitan University Hospital συναντούν από κοντά τον βασιλιά Κάρολο

Η συζήτηση συνεχίστηκε σε πιο ανάλαφρο κλίμα με τον ασθενή να λέει πως θεωρεί ότι ο Κάρολος είναι «μόλις έναν χρόνο μεγαλύτερός του», σχόλιο που προκάλεσε το γέλιο του μονάρχη. Όταν ο ασθενής παραδέχθηκε ότι «θα ήθελε ένα ποτό», ο Κάρολος ανταπάντησε αμέσως: «Υποτίθεται ότι είναι πολύ καλό για την καρδιά».

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2024 ότι ο μονάρχης διαγνώστηκε με καρκίνο – χωρίς να αποκαλύψει το πού – και ξεκίνησε θεραπεία. Ο Κάρολος ακολούθησε τις συμβουλές των γιατρών του και ανέβαλε τις δημόσιες εμφανίσεις του για τρεις μήνες, αλλά συνέχισε να ασχολείται με τα κρατικά έγγραφα και τα καθήκοντά του πίσω από τις κάμερες.

Επέστρεψε στις δημόσιες εμφανίσεις τον Απρίλιο του 2024 και πηγές του παλατιού ανέφεραν πριν τα Χριστούγεννα ότι η θεραπεία του θα συνεχιζόταν και φέτος.

