ΗΠΑ: Μετεωρίτης διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα με εκκωφαντικές εκρήξεις – Είχε ταχύτητα 120.000 χλμ

Ένας μετεωρίτης διαλύθηκε χθες (30.05.2026) Σάββατο κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα, πάνω από το βορειοανατολικό άκρο των ΗΠΑ, και οι εκκωφαντικές εκρήξεις αναστάτωσαν πολλούς κατοίκους, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA).

Ο μετεωρίτης διαλύθηκε πάνω από τα σύνορα μεταξύ Μασαχουσέτης και Νιου Χάμσαϊρ στις 14:06 (τοπική ώρα, 21:06 στην Ελλάδα), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Τζένιφερ Ντόρεν, εκπρόσωπος Τύπου της NASA.

«Αυτή η πύρινη σφαίρα δεν συνδέεται με βροχή μετεωριτών, ήταν ένα φυσικό αντικείμενο και όχι επανείσοδος διαστημικών σκουπιδιών ή κάποιου δορυφόρου», δήλωσε η Ντόρεν.

Ο μετεωρίτης είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 120.000 χλμ/ώρα και διαλύθηκε σε απόσταση περίπου 64 χιλιομέτρων από το έδαφος.

Part two update someone has captured the 3 foot wide meteor that came crashing down near Massachusetts and New Hampshire border causing the large sonic boom that thousands of people felt and heard in Boston as well.



There are no reports of damage at this…

Meteor Over Boston, Massachusetts and Rhode Island

Meteoro atingiu Massachusetts hoje a tarde! Eu ouvi o estrondo super alto e achei que fosse um trovão mais alto e demorado!

cool

«Η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως ισοδυναμεί με 300 τόνους ΤΝΤ, κάτι που εξηγεί τις εκκωφαντικές εκρήξεις», διευκρίνισε η εκπρόσωπος της NASA.

BREAKING



The loud explosion that shook Boston and surrounding areas was a bright daytime bolide (fireball meteor) that airburst high over the Massachusetts coast.



GOES-19 satellite captured the flash.



USGS confirms no earthquake.



No damage, injuries, or ground impact… pic.twitter.com/AqRjNlir9k — Public News X (@PublicNewsX) May 30, 2026

Σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί χρήστες ανέφεραν ότι οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές που σείστηκαν τα σπίτια τους.