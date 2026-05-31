ΗΠΑ: Μετεωρίτης διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα με εκκωφαντικές εκρήξεις – Είχε ταχύτητα 120.000 χλμ

Η στιγμή που ο μετεωρίτης πέφτει στη Γη
Ένας μετεωρίτης διαλύθηκε χθες (30.05.2026) Σάββατο κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα, πάνω από το βορειοανατολικό άκρο των ΗΠΑ, και οι εκκωφαντικές εκρήξεις αναστάτωσαν πολλούς κατοίκους, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA).

Ο μετεωρίτης διαλύθηκε πάνω από τα σύνορα μεταξύ Μασαχουσέτης και Νιου Χάμσαϊρ στις 14:06 (τοπική ώρα, 21:06 στην Ελλάδα), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Τζένιφερ Ντόρεν, εκπρόσωπος Τύπου της NASA.

«Αυτή η πύρινη σφαίρα δεν συνδέεται με βροχή μετεωριτών, ήταν ένα φυσικό αντικείμενο και όχι επανείσοδος διαστημικών σκουπιδιών ή κάποιου δορυφόρου», δήλωσε η Ντόρεν.

Ο μετεωρίτης είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 120.000 χλμ/ώρα και διαλύθηκε σε απόσταση περίπου 64 χιλιομέτρων από το έδαφος.

 

 

 

«Η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως ισοδυναμεί με 300 τόνους ΤΝΤ, κάτι που εξηγεί τις εκκωφαντικές εκρήξεις», διευκρίνισε η εκπρόσωπος της NASA.

Σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί χρήστες ανέφεραν ότι οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές που σείστηκαν τα σπίτια τους.

