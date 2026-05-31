«Βραβείο θάρρους» στον πρώην πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ για τη στάση του απέναντι στις πιέσεις Τραμπ

Η Fed πιστώνει στον Πάουελ την «υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, η οποία είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας
Το «βραβείο θάρρους» για την «υπεράσπιση της ανεξαρτησίας» της Ομοσπονδιακής Τράπεζας απέναντι στις επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα λάβει σήμερα ο Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος προσφάτως αποχώρησε από το πόστο του προέδρου της Fed μετά τη λήξη της θητείας του.

Το «βραβείο θάρρους» για τον πρώην πρόεδρο της Fed θα του απονεμηθεί στη Βοστώνη από το ίδρυμα που διαχειρίζεται την Προεδρική Βιβλιοθήκη Τζον Φ. Κένεντι.

Η Fed πιστώνει στον Πάουελ την «υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, η οποία είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας, παρά τα χρόνια προσωπικών επιθέσεων και απειλών από τα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησης».

Στην τελετή απονομής, ο Πάουελ θα εκφωνήσει ομιλία, την πρώτη του από τότε που τον διαδέχθηκε στην προεδρία της Fed ο Κέβιν Γουόρς.

Θα μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια από τότε που επέστρεψε στο αξίωμα του διοικητή της ομοσπονδιακής τράπεζας, έχοντας αποφασίσει να παραμείνει σε αυτή τη θέση όσο και αν συνεχίζονται οι πολιτικές και νομικές πιέσεις εναντίον του.

Στην πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ διόρισε επικεφαλής της Fed τον Πάουελ, ωστόσο μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025 ο Τραμπ ήρθε σε σύγκρουση με τον τέως πρόεδρο της Fed λόγω της άρνησης του τελευταίου να μειώσει τα επιτόκια γρήγορα, όπως ζητούσε ο πρόεδρος.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ εξαπέλυε ένα μπαράζ προσβολών και επιθέσεων κατά του Πάουελ από την έναρξη της δεύτερης προεδρικής του θητείας. Προσπάθησε να επιταχύνει την αποχώρηση Πάουελ και να απομακρύνει μία από τις συναδέλφους του, τη Λίζα Κουκ, την μόνη μαύρη γυναίκα που έχει διατελέσει διοικητής της Fed.

Ο Πάουελ έσπασε τελικά τη σιωπή του στις αρχές του έτους για να καταγγείλει την έναρξη έρευνας εναντίον του από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Την κατήγγειλε ως «πρόσχημα» στο «ευρύτερο πλαίσιο των συνεχών απειλών και πιέσεων από την κυβέρνηση».

Το ίδρυμα εξηγεί ότι το «Βραβείο Θάρρους» τιμά άτομα «που έχουν λάβει μια θαρραλέα απόφαση που υπαγορεύεται από τη συνείδησή τους, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη προσωπικές ή επαγγελματικές συνέπειες».

Πρώην πρόεδροι, όπως ο Ρεπουμπλικάνος Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος και ο Δημοκρατικός Μπαράκ Ομπάμα, είναι μεταξύ των προηγούμενων βραβευθέντων, μαζί με άλλους υψηλόβαθμους αιρετούς αξιωματούχους – Τζον Μακέιν, Νάνσι Πελόζι – και ξένους ηγέτες, όπως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Φέτος, το ίδρυμα αποφάσισε να απονείμει ένα δεύτερο «Βραβείο Θάρρους» στους κατοίκους των Δίδυμων Πόλεων της Μινεάπολης και του Σεντ Πολ της Μινεσότα, επίκεντρα νωρίτερα φέτος της αντιμεταναστευτικής επίθεσης της κυβέρνησης Τραμπ, όπου δύο Αμερικανοί σκοτώθηκαν από αστυνομικούς μετανάστευσης.

