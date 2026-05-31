Η γάτα του Καρλ Λάγκερφελντ είναι άφραγκη παρά το 1,5 εκατ. δολάρια που της άφησε κληρονομιά ο σχεδιαστής

Η Σουπέτ η καθαρόαιμη γάτα Βιρμανίας που αποτέλεσε το πιο αγαπημένο κατοικίδιο του Γερμανού σχεδιαστή μόδας Καρλ Λάγκερφελντ φέρεται να είχε οριστεί ως δικαιούχος περιουσίας αξίας τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων μετά τον θάνατό του το 2019.

Παρά τις σχετικές αναφορές, σήμερα η γάτα δεν έχει λάβει τα χρήματα που της είχε αφήσει ο Καρλ Λάγκερφελντ και συντηρείται χάρη στη φροντίδα της πρώην οικονόμου του σχεδιαστή.

Η Φρανσουά Κακότ, η Γαλλίδα οικονόμος του Λάγκερφελντ τόνισε στο Atlantic Magazine. «Δεν έχουμε λάβει απολύτως τίποτα. Δουλεύω με μερική απασχόληση για να τη συντηρήσω».

Ο Λάγκερφελντ, επί χρόνια διευθυντής της Chanel, είχε ξεκαθαρίσει ότι ήθελε η Σουπέτ να φροντιστεί καλά μετά το θάνατό του.

«Κάνω ό,τι μπορώ για να τιμήσω τις επιθυμίες του», πρόσθεσε χαρακτηριστικά η Κακότ.

Στα 14 της πλέον χρόνια, η Σουπέτ έχει αφήσει πίσω της την πολυτελή ζωή που απολάμβανε στο παριζιάνικο σπίτι του Λάγκερφελντ, αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων λιρών, στις όχθες του Seine. Εκεί ζούσε μέσα στη χλιδή, χρησιμοποιώντας ακόμη και μπολ από τον οίκο Maison Goyard.

Σήμερα κατοικεί σε ένα απλό διαμέρισμα μαζί με την Κακότ, τον σύζυγό της, τα παιδιά τους και μία ακόμη γάτα που έχει υιοθετήσει η οικογένεια.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή μετάβαση για τη διάσημη γάτα, την οποία ο Λάγκερφελντ υπεραγαπούσε.

Στο παρελθόν, η Σουπέτ είχε εξελιχθεί σε ένα από τα πιο εμπορικά επιτυχημένα μοντέλα-γάτες παγκοσμίως, αποφέροντας περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια μόνο μέσα στο 2014 μέσω διαφημιστικών συνεργασιών. Ωστόσο, μετά την απώλεια του Λάγκερφελντ, ο οποίος καθοδηγούσε προσωπικά τις καμπάνιες της, η επαγγελματική της παρουσία περιορίστηκε σημαντικά.

Την ίδια στιγμή, η διαθήκη του σχεδιαστή βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης. Ορισμένοι αμφισβητούν κατά πόσο ο Λάγκερφελντ διέθετε πλήρη πνευματική διαύγεια όταν αποφάσισε να μοιράσει την περιουσία του, η οποία υπολογίζεται στα 150 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, η γαλλική νομοθεσία δεν αναγνωρίζει στα ζώα δικαίωμα άμεσης κληρονομιάς χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων.

«Έπρεπε να προσλάβω ακριβούς δικηγόρους για να διεκδικήσω την κληρονομιά στο όνομά μου», είπε η Κακότ.