Γιατί το Truth Social του Ντόναλντ Τραμπ επιβάλλει αυτόματο «follow» στον ακροδεξιό Τόμι Ρόμπινσον

Στο στόχαστρο μπαίνει ξανά το κοινωνικό δίκτυο Truth Social, που δημιούργησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τον αποκλεισμό του από τα μεγάλα social media, μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, καθώς αποκαλύφθηκε ότι οι νέοι χρήστες εγγράφονται αυτόματα ως ακόλουθοι λογαριασμών ακροδεξιών προσωπικοτήτων – μεταξύ αυτών και του Τόμι Ρόμπινσον.
Το Truth Social, η πλατφόρμα του Ντόναλντ Τραμπ και βασικό του εργαλείο του στα social media για τη δημόσια επικοινωνία, αναγκάζει τους νέους χρήστες να ακολουθούν τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον. Όσοι εγγράφονται στην εφαρμογή – την οποία ο Τραμπ λάνσαρε το 2022 μετά τον αποκλεισμό του από το Facebook και το Twitter – γίνονται αυτόματα ακόλουθοι μιας λίστας περίπου 100 χρηστών. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τον ίδιο τον Τραμπ, τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, τα περισσότερα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του, αλλά και αρκετές αμφιλεγόμενες προσωπικότητες, ανάμεσά τους και τον Ρόμπινσον.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Βρετανός ακροδεξιός ταραχοποιός, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, έχει προσεγγίσει την κυβέρνηση Τραμπ, ενώ μάλιστα έγινε δεκτός από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον ανεπίσημα.
Ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι η περιοδεία του στις ΗΠΑ είχε ως στόχο να επιστήσει την προσοχή στην «πολιτισμική καταστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω της μαζικής μετανάστευσης» και δήλωσε ότι βρέθηκε στην Αμερική για να «δημιουργήσει συμμαχίες και φιλίες».
Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ρόμπινσον επαίνεσε τον Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον δισεκατομμυριούχο της SpaceX Έλον Μασκ, αποκαλώντας τους «τους μόνους ανθρώπους που μάχονται αυτή τη στιγμή για το δικαίωμά μας στην ελευθερία του λόγου».
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ