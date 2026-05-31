Γιατί το Truth Social του Ντόναλντ Τραμπ επιβάλλει αυτόματο «follow» στον ακροδεξιό Τόμι Ρόμπινσον

Στο στόχαστρο μπαίνει ξανά το κοινωνικό δίκτυο Truth Social, που δημιούργησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τον αποκλεισμό του από τα μεγάλα social media, μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, καθώς αποκαλύφθηκε ότι οι νέοι χρήστες εγγράφονται αυτόματα ως ακόλουθοι λογαριασμών ακροδεξιών προσωπικοτήτων – μεταξύ αυτών και του Τόμι Ρόμπινσον. 

Το Truth Social, η πλατφόρμα του Ντόναλντ Τραμπ και βασικό του εργαλείο του στα social media για τη δημόσια επικοινωνία, αναγκάζει τους νέους χρήστες να ακολουθούν τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον. Όσοι εγγράφονται στην εφαρμογή – την οποία ο Τραμπ λάνσαρε το 2022 μετά τον αποκλεισμό του από το Facebook και το Twitter – γίνονται αυτόματα ακόλουθοι μιας λίστας περίπου 100 χρηστών. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τον ίδιο τον Τραμπ, τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, τα περισσότερα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του, αλλά και αρκετές αμφιλεγόμενες προσωπικότητες, ανάμεσά τους και τον Ρόμπινσον.

Ο Βρετανός ακροδεξιός ταραχοποιός, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, έχει προσεγγίσει την κυβέρνηση Τραμπ, ενώ μάλιστα έγινε δεκτός από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον ανεπίσημα.

Ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι η περιοδεία του στις ΗΠΑ είχε ως στόχο να επιστήσει την προσοχή στην «πολιτισμική καταστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω της μαζικής μετανάστευσης» και δήλωσε ότι βρέθηκε στην Αμερική για να «δημιουργήσει συμμαχίες και φιλίες».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ρόμπινσον επαίνεσε τον Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον δισεκατομμυριούχο της SpaceX Έλον Μασκ, αποκαλώντας τους «τους μόνους ανθρώπους που μάχονται αυτή τη στιγμή για το δικαίωμά μας στην ελευθερία του λόγου».

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον (Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον) ηγήθηκε μεγάλης πορείας με την ονομασία "Unite the Kingdom" στο κέντρο του Λονδίνου / REUTERS / Hannah McKay

Σημειώνεται ότι του επετράπη η είσοδος στις ΗΠΑ παρά τις καταδίκες του για επίθεση, κατοχή ναρκωτικών, απάτη και περιφρόνηση δικαστηρίου. Πρόσφατα ηγήθηκε επίσης ενός κύματος αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων στο κεντρικό Λονδίνο.

Μια λίστα από το παρελθόν και η οικονομική αιμορραγία

Η αυτόματη εγγραφή των νέων χρηστών γίνεται ανεξάρτητα από το αν η εγγραφή πραγματοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανάλυση της εφημερίδας The Telegraph. Αυτό έχει ενισχύσει σημαντικά την επιρροή του Ρόμπινσον στην πλατφόρμα, επιτρέποντάς του να ξεπεράσει τους 1,7 εκατομμύρια followers, όπου αυτοαποκαλείται δημοσιογράφος και δημοσιεύει συχνά αντιμεταναστευτικά μηνύματα.

Πέρα από την οικογένεια Τραμπ και κυβερνητικά στελέχη, οι νέοι χρήστες εγγράφονται αυτόματα και σε μια σειρά από εναλλακτικής δεξιάς (alt-Right) μέσα ενημέρωσης.

Η λίστα περιλαμβάνει επίσης αξιωματούχους του Λευκού Οίκου που έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους, όπως η πρώην υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ και η πρώην γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι, γεγονός που υποδηλώνει ότι η λίστα έχει συνταχθεί εδώ και καιρό. Οι νέοι χρήστες ακολουθούν αυτόματα και τον Τσάρλι Κερκ, τον συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια πανεπιστημιακού ντιμπέιτ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Την ίδια στιγμή, η Trump Media and Technology Group (TMTG) - μητρική εταιρεία του μέσου κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ Truth Social - κατέγραψε ζημίες ύψους σχεδόν 406 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, σημειώνοντας έσοδα μόλις 870.000 δολαρίων.

Η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από 35% από τον Ιανουάριο, κλείνοντας στα 8,90 δολάρια.

Το μεγαλύτερο μέρος των πρόσφατων ζημιών της TMTG εντοπίζεται σε αγορές Bitcoin ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που πραγματοποίησε η εταιρεία το 2025, όταν η τιμή του ψηφιακού νομίσματος ήταν υψηλή, στο πλαίσιο σχεδίων επέκτασης στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, σημειώνει το δημοσίευμα.

Επενδύσεις με «Χριστιανικές Αξίες»

Η εταιρεία ανακοίνωσε το λανσάρισμα νέων επενδυτικών δυνατοτήτων στην πλατφόρμα, επιτρέποντας στους χρήστες να διαχειρίζονται κεφάλαια «με βάση τις αμερικανικές αξίες και προτεραιότητες».

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μία από τέσσερις επενδυτικές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής «Χριστιανικές Αξίες», η οποία «αξιολογεί τις εταιρείες με βάση τις βιβλικές αρχές, αποφεύγοντας ενεργά όσες κερδοσκοπούν από τις αμβλώσεις, την πορνογραφία, τον τζόγο και άλλες μη βιβλικές επιρροές».

Ο Ντέβιν Νούνιες, πρώην διευθύνων σύμβουλος της TMTG, αποχώρησε από την εταιρεία τον Απρίλιο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το Truth Social υπέστη κραχ στο χρηματιστήριο τους μήνες που ακολούθησαν την επανεκλογή του Τραμπ, εξανεμίζοντας περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια δολάρια από τον πλούτο των επενδυτών.

Από την άλλη, ο Κέβιν ΜακΓκέρν, προσωρινός διευθύνων σύμβουλος, δήλωσε:

«Το Truth Social παραμένει προπύργιο της ελεύθερης έκφρασης με καινοτόμες αναβαθμίσεις που έρχονται σύντομα. Ανυπομονώ να αναπτύξουμε γρήγορα τις κοινότητές μας και να χτίσουμε αυτές τις ισχυρές πλατφόρμες ελεύθερης έκφρασης που δεν μπορούν να λογοκριθούν».

