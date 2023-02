Ο ηγέτης της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε συνάντηση σήμερα (8.2.2023) με τον βασιλιά Κάρολο, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Βρετανία. Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε συνάντηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, ενώ μίλησε και στο κοινοβούλιο της χώρας,

Ο ηγέτης της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνάντησε για πρώτη φορά τον μονάρχη της Βρετανίας, βασιλιά Κάρολο, στο πλαίσιο του ταξιδιού που κάνει στη χώρα για να ζητήσει νέα βοήθεια στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Η συνάντηση του Ουκρανού προέδρου με τον βασιλιά Κάρολο έγινε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ κάτω από το αυστηρό πρωτόκολλο. Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχτηκε στην πόρτα του παλατιού ο ιππέας του βασιλιά, αντισυνταγματάρχης Τζόνι Τόμσον. Στη συνέχεια ο αντισυνταγματάρχης… παρέδωσε τον πρόεδρο της Ουκρανίας στον ιδιωτικό γραμματέα του βασιλιά Καρόλου, Σερ Κλάιβ Άλντερτομ, ο οποίος τον συνόδευσε ως τον βασιλιά Κάρολο.

Πριν την συνάντηση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε θυμηθεί ότι: «Ο βασιλιάς Κάρολος είναι πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας και στην Ουκρανία σήμερα, κάθε πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας είναι βασιλιάς».

Ο Ζελένσκι έφερε ως δώρο και ένα κράνος της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, στο οποίο ένας Ουκρανός πιλότος έγραφε τη φράση: «Έχουμε ελευθερία. Δώσε μας φτερά να το προστατεύσουμε».

⚡️⚡️Footage of the meeting between President of Ukraine Volodymyr Zelensky and King Charles III of Great Britain pic.twitter.com/AMfZQo6Ip5