Axios: Το οργισμένο τηλεφώνημα Τραμπ σε Νετανιάχου – «Είσαι τρελός, αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν φυλακή»

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται πως τον «μάλωσε» για ακόμη μία φορά, για τις δολοφονίες αμάχων στον Λίβανο και τις σφοδρές επιθέσεις που εξαπολύει στη Βηρυτό
Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Φωτογραφία αρχείου REUTERS/Kevin Lamarque
Νέο ξέσπασμα του Ντόναλντ Τραμπ στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αποκαλύπτει το Axios, το οποίο μεταδίδει πως ο Αμερικανός πρόεδρος μάλωσε για ακόμη μία φορά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, αυτή τη φορά για τις επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως αποκάλεσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου «τρελό» και τον κατηγόρησε πως εξαιτίας του, όλος ο κόσμος μισεί το Ισραήλ. Του υπενθύμισε πως αν δεν ήταν εκείνος θα είχε ήδη συλληφθεί καθώς σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας αλλά είναι και σε εξέλιξη δίκη για διαφθορά.

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε μετά τις απειλές του Ιράν ότι θα εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις εξαιτίας των επιθέσεων που εξαπολύει συνεχόμενα το Ισραήλ, στον Λίβανο.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου πως οι απειλές κατά της Βηρυτού θα οδηγούσαν το Ισραήλ σε ακόμη μεγαλύτερη διεθνή απομόνωση.

«Είσαι γ@@@@@@α τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σε σώζω. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού», φέρεται να του είπε.

Μια δεύτερη πηγή ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν τόσο τσαντισμένος που και σε κάποιο σημείο του φώναξε: «Τι στο διάολο κάνεις;»

Αυτό το οργισμένο τηλεφώνημα είναι από τα πολλά που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Οι σχέσεις των δύο ηγετών φαίνεται πως περνούν κρίση, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται πως αντιδρά με την στάση του Ισραήλ τόσο απέναντι στους στόχους που έθετε στο Ιράν όσο και στις δολοφονίες αμάχων, στον Λίβανο.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου φέρεται να επέμεινε πως αν η Χεζμπολάχ εξαπολύσει νέα επίθεση, τότε το Ισραήλ θα απαντήσει αναλόγως.

Στην ανάρτηση που έκανε πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social λίγη ώρα μετά, διαβεβαίωσε πως Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις.

«Είχα μια συνομιλία με τον Μπίμπι Νετανιάχου σήμερα, ζητώντας του να μην εμπλακεί σε μια μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό του Λιβάνου. Έστρεψε τα στρατεύματά του. Ευχαριστώ Μπίμπι! Είχα επίσης μια συνομιλία με εκπροσώπους των ηγετών της Χεζμπολάχ και συμφώνησαν να σταματήσουν να πυροβολούν το Ισραήλ και τους στρατιώτες του. Ομοίως, το Ισραήλ συμφώνησε να σταματήσει να πυροβολεί εναντίον τους. Ας δούμε πόσο θα διαρκέσει αυτό – Ας ελπίσουμε ότι θα είναι για πάντα!», ανέφερε συγκεκριμένα.

