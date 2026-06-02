FT: Οι ΗΠΑ εξετάζουν την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και σε άλλες χώρες της Ευρώπης

Η Πολωνία και κάποια κράτη της Βαλτικής φέρονται να ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν βάσεις για αμερικανικά αεροσκάφη διπλής ικανότητας (DCA), τα οποία μπορούν να φέρουν και πυρηνικά όπλα
Φωτογραφία αρχείου Reuters /Anatolii Stepanov
Το ενδεχόμενο να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης – μέλη του ΝΑΤΟ, συζητούν οι ΗΠΑ, όπως αναφέρει σημερινό (02.06.2026) δημοσίευμα των Financial Times.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοικτοί στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και σε άλλες χώρες της Ευρώπης πέραν των 6 που ήδη φιλοξενούν στρατηγικά βομβαρδιστικά ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα.

Αυτό θα σήμαινε ότι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη θα υποδεχθούν τα αμερικανικά αεροσκάφη διπλής ικανότητας (dual capable aircraft- DCA), τα οποία μπορούν να φέρουν και πυρηνικά όπλα, σημείωσε η εφημερίδα, επικαλούμενη 3 πηγές, αν και πρόσθεσε ότι η σχετική συμφωνία δεν αναμένεται σύντομα.

Οι χώρες στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ -περιλαμβανομένης της Πολωνίας και κάποιων κρατών της Βαλτικής- φέρονται να ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν βάσεις για DCA, επεσήμανε το άρθρο, εξηγώντας ότι διεξάγονται συνομιλίες μέσω διαύλων του ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός υφυπουργός Άμυνας, Έλμπριτζ Κόλμπι, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα πυρηνικά τους όπλα για να προστατεύουν τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για την ασφάλεια της ηπείρου με συμβατικά όπλα.

