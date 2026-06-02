Ραντεβού έγινε viral όταν άνδρας συνοδεύει τη γυναίκα μέχρι την πόρτα και έφυγε μόνο με ένα φιλί – Παρέα αγοριών τον τραβάει βίντεο και τον χλευάζει

Το βίντεο με το «αμήχανο ραντεβού» έχει γίνει viral στα social media με πάνω από 7 εκατομμύρια προβολές και δείχνει έναν άνδρα, ο οποίος συνόδευσε μια γυναίκα μέχρι την είσοδο του σπιτιού της και έφυγε μόνο με ένα φιλί.

To ραντεβού ανάμεσα σε μία κοπέλα και έναν άνδρα έγινε viral καθώς μια παρέα αγοριών τραβάει τη στιγμή αυτή σε βίντεο και να τον κοροϊδεύει λέγοντας: «πάει σπίτι».

Στο βίντεο που έχει σχεδόν 7 εκατ. views φαίνεται μια ομάδα ανδρών να γελάει με τη στάση του πρωταγωνιστή υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «έριξε 700 δολάρια στην τρύπα» καθώς κατά την εκτίμησή του δεν πήρε τίποτα περισσότερο από ένα φιλί μετά από ένα ακριβό ραντεβού.

Ωστόσο η αντίδραση αυτή προκάλεσε αρκετά αρνητικά σχόλια από όσους στάθηκαν στο πλευρό του αγνώστων στοιχείων πρωταγωνιστή για τη στάση του.

A man who walked a woman home after dinner goes viral after being turned away at the door. A group of men immediately made fun of him.



This might be the worst generation of men ever pic.twitter.com/kbf02MiXcs — kira (@kirawontmiss) June 1, 2026

«Είμαι αργή ή ήταν μια κανονική αλληλεπίδραση;» ρώτησε ένας προβληματισμένος χρήστης του X κάτω από το βίντεο, ντροπιάζοντας διακριτικά την ομάδα που βιντεοσκόπησε και κοροϊδεύοντας την αλληλεπίδραση.

«Ο τύπος την είδε να χτυπάει [τον κωδικό του σπιτιού της], άρχισε να φεύγει, τον τράβηξε μέσα και του έδωσε ένα φιλί για καληνύχτα. Τι διάολο λένε;» έγραψε ένας εξίσου μπερδεμένος σχολιαστής.

«Οι άντρες θα κοροϊδεύουν έναν άντρα επειδή είναι απλώς κύριος, αλλά θα επαινούν άντρες όπως ο Diddy επειδή έχουν άπειρους καταλόγους», πρόσθεσε ένας άλλος.

«Τον κοροϊδεύουν επειδή δεν μπήκε με το ζόρι;» αναρωτήθηκε ένας άλλος θεατής.

«Οι άντρες που γελούν μαζί της είναι οι πραγματικοί χαμένοι», έγραψε ένας επικριτής.

«Την συνόδευσε σπίτι εξαιτίας ανθρώπων σαν αυτούς τους κλόουν», επανέλαβε ένας άλλος κριτικός.

«Αυτή μπορεί να είναι η χειρότερη γενιά ανδρών που υπήρξε ποτέ», σχολίασε ένας άλλος.

«Το αστείο δεν είναι εναντίον του», επέμεινε ένας χρήστης του Χ, «το αστείο είναι εναντίον μιας κουλτούρας που θεωρεί την βασική ασφάλεια και την ευπρέπεια ως συναλλαγή».