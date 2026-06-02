Αϊόβα: Μακελειό με έξι νεκρούς σε μπαράζ πυροβολισμών – Aυτοκτόνησε ο δράστης

Sύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Μουσκάτιν, ο ύποπτος είχε ποινικό μητρώο
Αστυνομία των ΗΠΑ / Reuters
Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πολιτεία της Αϊόβα των ΗΠΑ μετά από μια σειρά πυροβολισμών που φαίνεται να προήλθαν από ενδοοικογενειακή διαμάχη, ανέφερε η αστυνομία.

Ο ύποπτος για την επίθεση στην Αϊόβα βρέθηκε επίσης νεκρός από αυτοτραυματισμό με πυροβολισμό, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Μουσκάτιν.

Τα θύματα πιστεύεται ότι είναι μέλη της οικογένειας του υπόπτου, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο Ράιαν Γουίλις ΜακΦάρλαντ, 52 ετών, από το Μουσκάτιν, ανέφερε το τμήμα. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν τη Δευτέρα (01.06.2026) σε διάφορα σημεία της πόλης

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Άντονι Κις, χαρακτήρισε τους πυροβολισμούς ως «πράξη κακίας», σύμφωνα με το BBC. Ο δήμαρχος Μπραντ Μπαρκ έγραψε σε μια ανάρτηση στο Facebook: «Οι καρδιές μας είναι βαριές απόψε μετά τους τραγικούς πυροβολισμούς που στοίχισαν τη ζωή αθώων ανθρώπων».

Η αστυνομία έλαβε αναφορά για πυροβολισμούς λίγο μετά το μεσημέρι της Δευτέρας. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν σε μια οικία, βρήκαν τέσσερα άτομα με τραύματα από πυροβολισμούς, σύμφωνα με την αστυνομία.

Και τα τέσσερα θύματα διαπιστώθηκε ότι είχαν πεθάνει επί τόπου. Ο ΜακΦάρλαντ είχε εγκαταλείψει την κατοικία πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, αλλά οι αρχές τον εντόπισαν λίγο αργότερα σε ένα μονοπάτι δίπλα στο ποτάμι, κοντά σε μια πεζογέφυρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αυτοτραυματιστεί με πυροβολισμό και έλαβε ιατρική βοήθεια, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν άλλο άνδρα νεκρό από προφανή τραύμα από πυροβολισμό σε διαφορετική κατοικία. Μια περαιτέρω έρευνα οδήγησε τους αστυνομικούς σε μια επιχείρηση, όπου βρήκαν ένα ακόμη θύμα, επίσης νεκρό από προφανή τραύμα από πυροβολισμό.

«Τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από μια διαμάχη που σχετίζεται με οικογενειακά θέματα», ανέφερε η αστυνομία του ΜακΦάρλαντ σε δήλωση.

«Πιστεύεται ότι όλα τα θύματα είναι μέλη της οικογένειας του νεκρού υπόπτου», πρόσθεσε. Ο Κις δεν έδωσε τα ονόματα ή τις ηλικίες των θυμάτων και σημείωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είχε ποινικό μητρώο, αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

