Αϊόβα: Μακελειό με έξι νεκρούς σε μπαράζ πυροβολισμών – Aυτοκτόνησε ο δράστης

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πολιτεία της Αϊόβα των ΗΠΑ μετά από μια σειρά πυροβολισμών που φαίνεται να προήλθαν από ενδοοικογενειακή διαμάχη, ανέφερε η αστυνομία.

Ο ύποπτος για την επίθεση στην Αϊόβα βρέθηκε επίσης νεκρός από αυτοτραυματισμό με πυροβολισμό, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Μουσκάτιν.

Τα θύματα πιστεύεται ότι είναι μέλη της οικογένειας του υπόπτου, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο Ράιαν Γουίλις ΜακΦάρλαντ, 52 ετών, από το Μουσκάτιν, ανέφερε το τμήμα. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν τη Δευτέρα (01.06.2026) σε διάφορα σημεία της πόλης

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Άντονι Κις, χαρακτήρισε τους πυροβολισμούς ως «πράξη κακίας», σύμφωνα με το BBC. Ο δήμαρχος Μπραντ Μπαρκ έγραψε σε μια ανάρτηση στο Facebook: «Οι καρδιές μας είναι βαριές απόψε μετά τους τραγικούς πυροβολισμούς που στοίχισαν τη ζωή αθώων ανθρώπων».

Η αστυνομία έλαβε αναφορά για πυροβολισμούς λίγο μετά το μεσημέρι της Δευτέρας. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν σε μια οικία, βρήκαν τέσσερα άτομα με τραύματα από πυροβολισμούς, σύμφωνα με την αστυνομία.

Και τα τέσσερα θύματα διαπιστώθηκε ότι είχαν πεθάνει επί τόπου. Ο ΜακΦάρλαντ είχε εγκαταλείψει την κατοικία πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, αλλά οι αρχές τον εντόπισαν λίγο αργότερα σε ένα μονοπάτι δίπλα στο ποτάμι, κοντά σε μια πεζογέφυρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αυτοτραυματιστεί με πυροβολισμό και έλαβε ιατρική βοήθεια, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν άλλο άνδρα νεκρό από προφανή τραύμα από πυροβολισμό σε διαφορετική κατοικία. Μια περαιτέρω έρευνα οδήγησε τους αστυνομικούς σε μια επιχείρηση, όπου βρήκαν ένα ακόμη θύμα, επίσης νεκρό από προφανή τραύμα από πυροβολισμό.

BREAKING: Mass shooting in Muscatine, Iowa



Chief of Police says 6 people were found dead including 2 children.



Suspect fatally shot himself after being chased by police.



The suspect is Ryan Willis McFarland and the victims are believed to be his family.



«Τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από μια διαμάχη που σχετίζεται με οικογενειακά θέματα», ανέφερε η αστυνομία του ΜακΦάρλαντ σε δήλωση.

«Πιστεύεται ότι όλα τα θύματα είναι μέλη της οικογένειας του νεκρού υπόπτου», πρόσθεσε. Ο Κις δεν έδωσε τα ονόματα ή τις ηλικίες των θυμάτων και σημείωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είχε ποινικό μητρώο, αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.