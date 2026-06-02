Συνεχίζεται το «θρίλερ» με τις εξαφανίσεις επιστημόνων στις ΗΠΑ: Βρέθηκε νεκρή εργαζόμενη έναν χρόνο μετά την εξαφάνισή της

Αναπάντητα τα ερωτήματα για το θρίλερ με τους επιστήμονες στις ΗΠΑ που εξαφανίζονται ξαφνικά ο ένας μετά τον άλλον και πολλοί από αυτούς βρίσκονται νεκροί. Νέες ανησυχίες έρχεται να προσθέσει η υπόθεση εργαζόμενος σε πυρηνικό εργοστάσιο η οποία βρέθηκε νεκρή, έναν χρόνο μετά την εξαφάνισή της.

Η σορός της Μελίσα Κασίας βρέθηκε στο Εθνικό Δάσος Κάρσον το Σαββατοκύριακο, περίπου έξι μίλια από το σημείο όπου εθεάθη ζωντανή για τελευταία φορά. Δίπλα της ήταν πεταμένο ένα όπλο. Η 54χρονη εργάζονταν στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος στο Νέο Μεξικό μέχρι τις 26 Ιουνίου 2025 που δηλώθηκε η εξαφάνισή της. Αυτό το περιστατικό είναι το τελευταίο σε μία σειρά εξαφανίσεων και παράξενων θανάτων σε επιστήμονες ή κυβερνητικούς υπαλλήλους που εργάζονται σε μερικές από τις πιο απόρρητες εγκαταστάσεις εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Τα αίτια θανάτου της ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί.

Η Μελίσα Κασίας εργαζόταν ως διοικητική βοηθός στο εργαστήριο, το οποίο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για το περίφημο «Πρόγραμμα Μανχάταν» και από τότε συνδέεται στενά με την έρευνα των ΗΠΑ στον τομέα των πυρηνικών όπλων.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε, η 54χρονη μητέρα διέγραψε όλα τα αρχεία από τα τηλέφωνά της και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι της για να πάει στη δουλειά της. Τότε, ενημέρωσε την οικογένειά της πως ξέχασε την ταυτότητά της και χρειάζεται να επιστρέψει στο σπίτι.

Δυστυχώς, δεν έφτασε ποτέ.

Η Κασίας είναι μία από τα 4 άτομα που έχουν εξαφανιστεί ή έχουν πεθάνει ξαφνικά τα τελευταία χρόνια και έχουν σχέση με αμυντικά και πυρηνικά προγράμματα των ΗΠΑ.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ο 79χρονος πρώην υπάλληλος του Λος Άλαμος, Άντονι Τσάβες, ο οποίος εξαφανίστηκε αφού έφυγε από το σπίτι του με τα πόδια στις 4 Μαΐου 2025, μόλις 7 εβδομάδες πριν από την Κασίας.

Ο Στίβεν Γκαρσία, ένας κυβερνητικός εργολάβος που εργαζόταν για μια μεγάλη εγκατάσταση στο Αλμπουκέρκι, εξαφανίστηκε επίσης αφού βγήκε από το σπίτι του στις 28 Αυγούστου 2025, έχοντας μαζί του μόνο ένα πιστόλι και κανένα έγγραφο ταυτότητας.

Η σειρά μυστηριωδών θανάτων και εξαφανίσεων τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε το 2023 με τον θάνατο του έμπειρου επιστήμονα της NASA, Μάικλ Ντέιβιντ Χικς, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο 59χρονος Χικς, ο οποίος εργάστηκε στο Εργαστήριο Προώθησης με Αεριωθούμενα (JPL) της Υπηρεσίας για σχεδόν 25 χρόνια, πέθανε στις 30 Ιουλίου, προφανώς από φυσικά αίτια.

Ωστόσο, τον επόμενο χρόνο, δύο άλλα άτομα που είχαν σχέση με το JPL πέθαναν ξαφνικά ή εξαφανίστηκαν, μεταδίδει η New York Post.

Το 2024, ο ειδικός στην διαστημική έρευνα Φρανκ Μάιβαλντ απεβίωσε στο Λος Άντζελες σε ηλικία 61 χρόνων.

Η Μόνικα Ρέζα, μια 60χρονη αεροδιαστημική μηχανικός που διετέλεσε διευθύντρια της Ομάδας Επεξεργασίας Υλικών του Εργαστηρίου της NASA, εξαφανίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία σε ένα δάσος του Λος Άντζελες τον Ιούνιο του 2025.

Ο συνταξιούχος υποστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας William Neil McCasland δεν έχει εμφανιστεί από τότε που έφυγε από το σπίτι του στο Αλμπουκέρκι στις 27 Φεβρουαρίου, αφήνοντας πίσω το τηλέφωνό του, τα γυαλιά του και τις φορητές συσκευές του.

Το FBI έχει πλέον εμπλακεί στην αναζήτηση του 68χρονου McCasland, ο οποίος συμμετείχε σε μερικές από τις πιο προηγμένες αεροδιαστημικές έρευνες του Πενταγώνου και κάποτε ηγούνταν του Ερευνητικού Εργαστηρίου της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βάση Πολεμικής Αεροπορίας Wright-Patterson στο Οχάιο.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο καθηγητής του MIT Nuno FG Loureiro πυροβολήθηκε θανάσιμα στο σπίτι του κοντά στη Βοστώνη από έναν ένοπλο που είχε ήδη σκοτώσει δύο φοιτητές σε πυροβολισμό στον πανεπιστημιακό χώρο του Brown University στο Ρόουντ Άιλαντ.

Ο 47χρονος φυσικός και επιστήμονας της σύντηξης ηγούνταν του Κέντρου Επιστήμης Πλάσματος και Σύντηξης του MIT, με στόχο την προώθηση της τεχνολογίας καθαρής ενέργειας και άλλων σημαντικών ερευνών.

Τον Φεβρουάριο, ο 67χρονος αστροφυσικός του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας, Καρλ Γκρίλμαϊρ, πυροβολήθηκε θανάσιμα στο σπίτι του έξω από το Λος Άντζελες από έναν άγνωστο δολοφόνο.

Πολλοί από αυτούς που εξαφανίστηκαν ή πέθαναν είχαν σχέσεις με τις έρευνες για τα UFO.

Το 2024, ο πρώην αξιωματικός πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο 39χρονος Μάθιου Τζέιμς Σάλιβαν, πέθανε ξαφνικά πριν προλάβει να καταθέσει σε μια ομοσπονδιακή υπόθεση καταγγελίας σχετικά με τα UFO, σύμφωνα με τον βουλευτή Έρικ Μπέρλισον από το Μιζούρι.

Στην δημόσια νεκρολογία του δεν αναφερόταν η αιτία θανάτου του.