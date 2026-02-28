«Ο Χαμενεΐ είναι νεκρός, βρέθηκε η σορός του» λέει Ισραηλινός αξιωματούχος – «Την είδαν σε φωτογραφία Τραμπ και Νετανιάχου»

Ο ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην Τεχεράνη το πρωί του Σαββάτου (28/02/2026) σύμφωνα με τα όσα δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters.

Μάλιστα όπως είπε χαρακτηριστικά βρέθηκε η σορός του Ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στην έπαυλή του στην Τεχεράνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ισραηλινό Channel12 μεταδίδει πως ο Mπέντζαμιν Νετανιάχου είδε μια φωτογραφία της σορού του Αλί Χαμενεΐ.

Λίγο αργότερα ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον, Γέσιελ Λάιτερ, ενημέρωσε αξιωματούχους των ΗΠΑ ότι ο ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης.

Από την άλλη τα ΜΜΕ του Ιράν επικαλούνται τον επικεφαλής δημοσίων σχέσεων στο γραφείο του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δήλωσε ότι «ο εχθρός καταφεύγει σε νοητικό πόλεμο, όλοι πρέπει να το γνωρίζουν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Israeli ambassador to Washington Yechiel Leiter told U.S. officials that Iran’s supreme leader Ali Khamenei has been killed in the Israeli strike on his compound, a source with knowledge said — Barak Ravid (@BarakRavid) February 28, 2026

Παράλληλα ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ ένα «μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο» μετά τις επιθέσεις τους στο Ιράν.

«Θα κάνουμε τους σιωνιστές εγκληματίες και τους ξεδιάντροπους Αμερικανούς να μετανιώσουν για τις πράξεις τους», έγραψε ο Λαριτζανί στην πλατφόρμα X.

Το Ιράν «θα δώσει στους διεθνείς καταπιεστές ένα μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο», πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «υπάρχουν πολλές ενδείξεις» πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σήμερα το πρωί στην κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν.

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις που δείχνουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, «δεν υπάρχει πλέον», τόνισε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα χωρίς να επιβεβαιώσει κατηγορηματικά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν θα διαρκέσει «για όσο χρειαστεί».

«Καταστρέψαμε το συγκρότημα του Αλί Χαμενεΐ, σκοτώσαμε διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, ανώτερους αξιωματούχους του πυρηνικού προγράμματος», τόνισε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάλεσε τους Ιρανούς πολίτες να βγουν στους δρόμους και να τελειώσουν τη δουλειά.

«Σήμερα το πρωί, καταστρέψαμε σε μια αιφνιδιαστική επίθεση το συγκρότημα του τυράννου Χαμενεΐ στην καρδιά της Τεχεράνης» και «υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι αυτός ο τύραννος δεν υπάρχει πια».