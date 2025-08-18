Ο χάρτης με τις εδαφικές διεκδικήσεις της Ρωσίας στο ραντεβού Τραμπ – Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον

Δημοσιογράφος του BBC φωτογράφισε έναν χάρτη με τα κατεχόμενα εδάφη της Ρωσίας στην Ουκρανία, μετά την έναρξη του πολέμου το 2022. Ο επίμαχος χάρτης ήταν τοποθετημένος μέσα στο Οβάλ Γραφείο όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα (18.08.2025).

Μάλιστα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε σε αυτόν τον χάρτη στη συνάντηση που ακολούθησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες, λέγοντας ότι μπορεί να τον πάρει μαζί του, ενώ ανέφερε ότι τα εδαφικά ζητήματα είναι δυνατό να συζητηθούν σε μία τριμερή συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ειδικότερα, ο ανταποκριτής του BBC, Anthony Zurcher, «τράβηξε» ένα καρέ στο Οβάλ Γραφείο με τον χάρτη της Ουκρανίας και των περιοχών που θέλει ο Πούτιν. Το ανατολικό τμήμα της χώρας, με ροζ χρώμα, απεικόνιζε την περιοχή που ελέγχουν επί του παρόντος οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις και είναι περίπου το 20% της χώρας.

Presidents Zelensky and Trump in front of the map of Ukraine. https://t.co/mLSSM0ADRo pic.twitter.com/hEanAAxS93 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 18, 2025

In the Oval Office, before the start of closed negotiations between Trump and Zelensky, a large map of Ukraine was installed.



The map was placed opposite the negotiation table. The eastern regions controlled by the Russian Federation were marked in pink.



Source: BBC pic.twitter.com/8VdBteqdT8 — The War Scope (@thewarscope) August 18, 2025

Ουσιαστικά είναι μία «ψυχρή» υπενθύμιση για τους Ουκρανούς, καθώς και μία επιπλέον πίεση στον Ζελένσκι να ανταλλάξει κάποια τμήματα της χώρας του με ειρήνη.