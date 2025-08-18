Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ο χάρτης με τις εδαφικές διεκδικήσεις της Ρωσίας στο ραντεβού Τραμπ – Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον

Μάλιστα ο Ζελένσκι αναφερόμενος στον χάρτη είπε ότι μπορεί να τον πάρει μαζί του πίσω στο Κίεβο
Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο /REUTERS / Φωτογραφία του Alexander Drago

Δημοσιογράφος του BBC φωτογράφισε έναν χάρτη με τα κατεχόμενα εδάφη της Ρωσίας στην Ουκρανία, μετά την έναρξη του πολέμου το 2022. Ο επίμαχος χάρτης ήταν τοποθετημένος μέσα στο Οβάλ Γραφείο όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα (18.08.2025).

Μάλιστα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε σε αυτόν τον χάρτη στη συνάντηση που ακολούθησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες, λέγοντας ότι μπορεί να τον πάρει μαζί του, ενώ ανέφερε ότι τα εδαφικά ζητήματα είναι δυνατό να συζητηθούν σε μία τριμερή συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ειδικότερα, ο ανταποκριτής του BBC, Anthony Zurcher, «τράβηξε» ένα καρέ στο Οβάλ Γραφείο με τον χάρτη της Ουκρανίας και των περιοχών που θέλει ο Πούτιν. Το ανατολικό τμήμα της χώρας, με ροζ χρώμα, απεικόνιζε την περιοχή που ελέγχουν επί του παρόντος οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις και είναι περίπου το 20% της χώρας.

 

 

 

Ουσιαστικά είναι μία «ψυχρή» υπενθύμιση για τους Ουκρανούς, καθώς και μία επιπλέον πίεση στον Ζελένσκι να ανταλλάξει κάποια τμήματα της χώρας του με ειρήνη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Χαμόγελα από Τραμπ και Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο – Τα θερμά «ευχαριστώ», οι εγγυήσεις ασφαλείας και στο βάθος τα σενάρια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία
Αυτή τη φορά η ατμόσφαιρα δεν θύμιζε σε τίποτε την «εκρηκτική» διαμάχη του περασμένου Φεβρουαρίου, την τελευταία φορά που ο Ζελένσκι βρισκόταν δίπλα στον Τραμπ
Χαμογελαστοί Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ζελένσκι συναντά Ευρωπαίους ηγέτες στην ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον πριν τη σύνοδο με τον Τραμπ
Ο Ουκρανός πρόεδρος και αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον για να συντονίσουν τη θέση τους ενόψει της καθοριστικής συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ
Φωτογραφία αρχείου 1
Γαζα: Η Χαμάς αποδέχθηκε πρόταση για κατάπαυση του πυρός
Ένας αξιωματούχος της Χαμάς υποστηρίζει ότι η οργάνωση έδωσε τη συγκατάθεσή της σε πρόταση που διαβιβάστηκε από μεσολαβητές, η οποία περιλαμβάνει εκεχειρία 60 ημερών και απελευθέρωση ομήρων, σύμφωνα με την Times of Israel
Αεροφωτογραφία της Γάζας 14
Newsit logo
Newsit logo